Los "desiertos verdes" con que India quiere dominar la energía solar

Más allá de unos camellos que mastican ruidosamente, un oasis de paneles solares azules se extienda hasta perderse de vista. El parque Bhadla, en el desierto de Thar, es un pilar de la apuesta de India para convertirse en una potencia de electricidad limpia y, específicamente, energía solar.

Actualmente, el carbón alimenta un 70% de la generación de electricidad del gigantesco país, pero el primer ministro Narendra Modi se comprometió a que, para 2030, la energía producida por renovables superara la producción total actual.

“Primero, India incrementará su capacidad energética no fósil a 500 gigavatios (…) Segundo, para 2030, un 50% de nuestras necesidades energéticas procederán de fuentes renovables”, dijo Modi en la cumbre del clima COP26 en Glasgow.

El árido estado de Rajastán (noroeste), donde se levanta este parque del tamaño de San Marino, tiene 325 días de sol al año, con lo que es perfecto para lanzar esta revolución.

Antes desierto, las autoridades han capitalizado una zona apenas poblada de forma que permite un desplazamiento mínimo de las comunidades locales.

Robots limpian el polvo y la arena de los alrededor de 10 millones de paneles solares, con apenas unos cientos de personas monitoreando la operativa.

Pero esta apuesta por un futuro verde surge también de la necesidad.

Con 1.300 millones de habitantes y ante tal crecimiento, que pronto superará a China, las necesidades energéticas de India van en aumento, así como su exposición al cambio climático y a la elevadísima contaminación de sus ciudades.

En las próximas dos décadas, esta nación debe sumar a su red energética una capacidad equivalente a la existente a toda Europa para satisfacer a su población, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“India es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático y por esto tiene este empuje por las renovables que descarbonicen el sector y reduzcan la contaminación del aire local”, explicó a AFP Arunabha Ghosh, experto de política climática para el Consejo de Energía, Medioambiente y Agua.

Pero antes de la COP26, los expertos señalan que India, tercer emisor mundial, está lejos de alcanzar sus objetivos verdes, y un responsable del gobierno reconoció que el carbón seguirá siendo “importante fuente de energía en las próximas décadas”.

This #Sentinel2 animation starting in 02/2016 until 08/2019 also shows us how the Bhadla solar park in #India was developed #solarpower #solarenergy pic.twitter.com/JC3TacUOJa

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 24, 2019