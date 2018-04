5 emprendimientos chilenos únicos en el mundo que captan atención en el extranjero

A pesar de estar quintos en el ranking mundial de más horas trabajadas, teniendo 1.900 horas a nuestro favor, éstas no son sinónimo de productividad: Chile se posiciona como el segundo país con menor productividad laboral.

Es por eso que Red Bull est√° liderando la campa√Īa #Alas5, la cual quiere ayudarte a ti y tus compa√Īeros para poner m√°s foco en el trabajo y hacer m√°s temprano la salida, adem√°s de motivarte y darte datos que puedan ayudarte a dar el gran paso de emprender de una forma eficiente.

Así, el próximo viernes 13 de abril se celebrará por primera vez el Día Nacional de Salir a las 5, para que completes tus tareas más rápido y tengas más tiempo para tus propias cosas.

Al igual como en muchas otras industrias o segmentos, quienes trabajan en emprendimientos pasan muchas horas trabajando, y pueden obtener éxitos o fracasos.

Entre quienes logran ‚Äúpegarle el palo al gato‚ÄĚ con su nuevo negocio, existen ciertas m√≠ticas denominaciones en el ecosistema. Hoy nos referiremos en aquellos √©xitos que abrieron sus #alaas y volaron alto. Estos emprendimientos chilenos son denominados los unicornios y centauros.

En este sentido, un unicornio son aquellas organizaciones que ingresan al club de los ‚Äúmil millones de d√≥lares‚ÄĚ, mientras que los centauro corresponden a las start-ups que cruzan el umbral los 100 millones de d√≥lares.

Los emprendimientos power y de calidad mundial son:

1- Crystal Lagoons

El primer emprendimiento chileno exitoso es Crystal Lagoons. Fernando Fischmann, su fundador, es un emprendedor de tecnolog√≠a. Tiene una visi√≥n sustentable del agua, as√≠ que logr√≥ crear lagunas artificiales y export√≥ la tecnolog√≠a ‚Äúmade in Chile‚ÄĚ a lujosos proyectos de Medio Oriente y Estados Unidos.

Todo empez√≥ a finales de 1980, cuando Fernando adquiri√≥ un extenso terreno en el norte de Algarrobo. Ah√≠ fue el nacimiento de San Alfonso del Mar, que marc√≥ el punto de inicio para que la tecnolog√≠a pudiera mantener grandes vol√ļmenes de agua con muy bajo costo de mantenci√≥n. El emprendimiento creci√≥ y el modelo se desarroll√≥ en distintos lugares del mundo.

Fernando tiene la profesi√≥n de bioqu√≠mico y uni√≥ sus conocimientos de la qu√≠mica a un sue√Īo que ten√≠a, de hacer lagunas artificiales al alcance de m√°s gente. ‚ÄúSi uno deja de innovar, lo ‚Äėpilla‚Äô la competencia‚ÄĚ, expresa.

Ahora, sigue mirando hacia adelante y no se relaja con su éxito de lagunas artificiales, que han batido récords Guinness. Actualmente está trabajando en proyectos de ciencia en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

2- ArchDaily o Plataforma Arquitectura

David Assael y David Basulto iniciaron esta revista digital especializada en Arquitectura. Por si no la conoces (que puede ser), te contamos que es el sitio m√°s visitado del mundo en su tipo. Por eso tiene una s√ļper influencia en su terreno, superando a grandes publicaciones.

Maneja millones y millones de dise√Īos en distintas categor√≠as, por lo que es la revista ideal para conseguir recomendaciones de arquitectos seg√ļn sus trabajos y nutrirse de las m√°s extraordinarias ideas en cuanto a elaboraci√≥n de proyectos inmobiliarios. ¬ŅSu gracia? Es popular y rentable.

David Assael es arquitecto y magistrado en Desarrollo Urbano de la Universidad Cat√≥lica. Trabaja como profesor instructor de Arquitectura UC. Ha orientado sus estudios, trabajo y docencia a actividades relacionadas al dise√Īo de proyectos urbanos, estudio de din√°micas urbanas y territoriales.

David Basulto tambi√©n es arquitecto y se desempe√Īa como editor en jefe de ArchDaily. Adem√°s, es programador, orador y curador. Hace todo lo que sea necesario para esparcir la misi√≥n del negocio a todo el mundo.

3- OleoTop

Es conocido como ‚ÄúEl imperio agrario de Karina von Baer‚ÄĚ. El holding agr√≠cola creado por la economista sure√Īa comprende cuatro empresas dedicadas a la producci√≥n de avena y aceite de raps (planta de nombre cient√≠fico Brassica napus) y exporta a m√°s de 15 pa√≠ses. Este a√Īo, la compa√Ī√≠a espera superar los 100 millones de d√≥lares en ventas consolidadas.

Siempre cultivando un bajo perfil, esta economista se abrió camino en un campo laboral que históricamente ha sido territorio de hombres y logró construir un verdadero imperio dedicado a la venta de insumos y procesamiento de granos.

La base del modelo de negocios est√° en identificar las necesidades de las grandes empresas, contactar a los agricultores (con campos desde Chill√°n hasta Puerto Varas) e indicarles las variedades que se necesitan, para luego comprarlas y procesarlas.

En los √ļltimos dos a√Īos, Agrotop casi ha triplicado sus ventas, con resultados anuales cercanos a los 100 millones de d√≥lares. Este crecimiento, indica la empresaria, se debe principalmente a la inclusi√≥n de nuevos mercados. Hoy, el holding agrario exporta a 15 pa√≠ses, principalmente de Latinoam√©rica. Hace dos a√Īos, s√≥lo estaba presente en Chile, Per√ļ y Colombia.

4- Tika

Pasi√≥n. Eso es lo que proyecta la empresaria Carolina Echenique Pellegrini cada vez que relata el inicio de Tika, marca de snacks que no usa colorantes, saborizantes ni ingredientes artificiales. No tuvo un inicio sencillo, pues ella hab√≠a perdido un hijo y se cuestionaba qu√© quer√≠a hacer con su vida, hasta que una noche tuvo un sue√Īo en el que ca√≠an papas de colores desde el cielo. Al despertar, supo qu√© es lo que quer√≠a perseguir.

Tika, que naci√≥ en el garaje de su casa, se convirti√≥ en una firma que exporta a casi 15 pa√≠ses, concentra el 6% del mercado de snacks nacional y crece a un ritmo de 40% anual. Todo, como resultado de lo que su fundadora describe como ‚Äúuna ola de pasi√≥n, energ√≠a, descontrol y creatividad‚ÄĚ, hizo que su empresa sea un referente del mercado de los snacks saludables.

Con s√≥lo 5 a√Īos y medio en la industria, ya tiene un gran reconocimiento como marca y c√≥mo empresa innovadora y natural. Hoy est√° presente en todas la cadenas de supermercados de Chile, tiendas de conveniencia, hoteles de lujo, restaurantes, bares, aeropuertos y m√°s. Adem√°s, exporta a Estados Unidos, Brasil, Europa, Emiratos √Ārabes y GCC, China y Corea del Sur.

5- CryptoMkt

La nueva economía digital que conecta tu billetera con valores digitales también está presente.

Dos emprendedores fueron más allá que cualquier iniciativa con servicios digitales en Chile. En un tiempo en que Bitcoin está tocando las puertas de la región, Martin Jofré y Rafael Meruane vieron la oportunidad de revolucionar el mercado de valores digitales con CryptoMarket, la primera casa de cambio de Ethers (moneda virtual) en Latinoamérica.

El terreno fintech es sumamente fértil para el desarrollo de soluciones financieras, donde Ethereum es una semilla que ha demostrado dar excelentes frutos. En este ámbito, Chile se ha convertido en el centro del emprendimiento en América Latina.

La marcada necesidad de un sistema más eficaz, rápido y eficiente, dirigido a la ejecución de operaciones financieras, fue el impulso para sacar adelante esta idea con la que nadie había contado hasta ahora en la región.

A la fecha ya cuentan con 62 millones de dólares transados y 576 millones de transacciones han hecho de CryptoMarket el sitio de transacciones virtuales más poderoso en Chile.

√Čste no se adapta a los est√°ndares habituales del emprendimiento. Asimismo, no s√≥lo desaf√≠a un mercado tradicionalmente selectivo, sino que tambi√©n le ofrece al p√ļblico chileno algo con lo que no contaba hasta ahora: la posibilidad de cambio de pesos chilenos a la moneda digital, para invertir en las m√°s grandes compa√Ī√≠as mundiales.

Ya conoces algunas de las ideas m√°s potentes de Chile, para que te inspires y puedas darle #Aaalas a tu emprendimiento que tanto anhelas.