Cómo calcular correctamente la edad de tu perro o tu gato

La creencia popular dice que un año de perro o gato equivale a 7 años de persona, es decir, si tengo un animal que tiene 4 años es como si fuera de 28. Sin embargo, esto no es más que un mito, según el portal especializado en mascotas Webvet.com.

Esta “lógica” en realidad no tiene mucho sentido, pues un can de 1 año de edad – que bajo la regla anterior equivaldría a un ser humano de 7- es sexualmente activo y un niño de esa edad no lo es. O bien, si vamos al otro extremo, un perro de 10 años generalmente tiene su fertilidad intacta, y no así una persona de 70.

De acuerdo a Webvet, el envejecimiento de los perros es mucho más veloz los primeros 2 años de vida, aunque esto es variable dependiendo de la raza. Por ejemplo, los más grandes maduran más rápido y tienen vidas más cortas, tanto así que a los 5 años ya se les considera “seniors”. En tanto, las razas medianas alcanzan la madurez a eso de los 7 años y las pequeñas a eso de los 10.

Muchos veterinarios coinciden en que la mejor forma para calcular la edad de una mascota es usando la siguiente lógica: Un perro de 1 año es igual a un ser humano de 12 y uno de 2 es como alguien de 24. Luego de eso, se debe agregar 4 por cada año que cumple. De este modo, una mascota de 4 años, sería como un ser humano de 32.

Este método es el más exacto, según Mirtha Smith, directora de la Liga de Rescate Animal de Boston, porque toma en cuenta la tasa de madurez de la vida de un perro, y a su vez considera también que el proceso se ralentiza con el paso del tiempo. Eso sí, debemos recordar que esto depende de la raza y que generalmente las hembras viven más que los machos.

En cuanto a los gatos, el primer año equivaldría a 15 años humanos y el segundo a 24. Luego, se debe añadir 4 por cada año que el felino cumple.

La idea de esta herramienta es no sólo calcular la edad aproximada de tu mascota, sino que también puedas entender mejor su comportamiento y nivel de madurez.