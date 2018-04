Bonito y Ley de Migración: Hay que lograr una política migratoria que nunca ha existido

Sebasti√°n Pi√Īera present√≥ el nuevo proyecto de Ley de Migraciones, el cual incluye principalmente la reformulaci√≥n de las visas.

Por ejemplo, en este nuevo proyecto est√° contemplada la eliminaci√≥n del visado temporario por motivos laborales a contar del 23 de abril, se crear√° una visa consular de turismo simple para haitianos y una de ‚ÄúResponsabilidad Democr√°tica‚ÄĚ para venezolanos.

El asesor de Migraci√≥n del Ministerio de Interior, Mijail Bonito, convers√≥ con Expreso B√≠o B√≠o sobre este proyecto y se√Īal√≥ que “primero es una urgencia que est√° pidiendo la sociedad. En segundo lugar, el sentido de urgencia tiene que ver con que hace cuatro a√Īos ten√≠amos 416 mil migrantes y hoy las estimaciones nuestras apuntan a sobre el mill√≥n de migrantes”.

Adem√°s indic√≥ que dentro de ese mill√≥n, alrededor de 300 mil – 400 mil de ellos estar√≠an en situaci√≥n irregular. “En regla general, la irregularidad significa que uno no tiene un permiso vigente para permanecer en el pa√≠s, ya sea porque entr√≥ por un paso habilitado como turista y no ha podido conseguir una visa de permanencia o porque venci√≥ la de residencia o entr√≥ por un paso no autorizado”, explic√≥.

Ante este nuevo proyecto, Bonito coment√≥ que “lo que estamos haciendo hoy, es hacernos cargo de una realidad que avisamos que iba a llegar y que no fue tratada o enfrentada correctamente”.

“Se tiene que lograr una pol√≠tica migratoria que en este pa√≠s nunca ha existido para lograr espec√≠ficamente, no s√≥lo incentivar los flujos correctos, regularidad y orden, tambi√©n incentivar los derecho humanos”, agreg√≥.

Además entregó indicaciones que contempla este proyecto. Por ejemplo, para quienes estén en situación irregular y hayan ingresado por pasos no habilitados, tendrán un proceso extraordinario para registrarse y hacer su solicitud de residencia en alguna de las oficinas entre el 23 de abril y 22 de mayo. En tanto para quienes entraron por un paso habilitado, pero se encuentran en situación irregular, podrán hacer la solicitud vía web entre el 23 de abril y el 22 de julio.

Escucha la entrevista completa realizada por √Āngeles Araya e Ignacio Lira a continuaci√≥n: