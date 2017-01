Mujer que denunció discriminación en piscina recurre a la justicia para cambiar reglamento

María Gabriela Rubio acudió, la mañana de este jueves, hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de protección por discriminación en contra del reglamento sobre el uso de la piscina del edificio en donde reside.

Fue en diciembre del año pasado cuando Rubio denunció, a través de su Facebook, que el reglamento del edificio prohíbe que empleados y trabajadores “de servicio de los señores residentes y sus familiares” utilicen la piscina.

Esto, luego que su asesora del hogar fuera notificada por el conserje “del alegato de una vecina que estaba molesta porque ‘la hija de la nana del 85 estaba usando la piscina’, lo que iría en contra del reglamento”.

Lee también: Mujer denuncia que reglamento no permite que hija de su empleada use piscina del edificio

A raíz de lo anterior, Rubio explicó a BioBioChile que ha intentado solicitar a la administración que se cite a una asamblea para modificar dicho escrito por considerarlo discriminatorio, sin embargo, acusa que desde la administración solo han dilatado el tema.

“Hicimos todo el conducto regular que había que seguir, que era poner un reclamo, había que esperar respuesta a ese reclamo, la que se demoró un montón de días […] Se nos dieron muchas excusas de que nunca se intentó discriminar, pero en la práctica el reglamento no se modifica“.

Rubio aseguró que no pueden seguir esperando. “Primero era por el tema que estábamos en fiesta (de fin de año), ahora son las vacaciones y entonces en el fondo es como que no le han dado el sentido de urgencia que nosotros creemos que esto tiene, por lo que creemos que es necesario hacer algo un poco más concreto y por eso vamos a poner este recurso“.

“He conversado con hartos vecinos, de hecho estuvimos juntando firmas para poder citar a una asamblea y ahí también hemos tenido un poco de resistencia de parte de la administración. Puse carteles en el edificio para que me escribieran a mi correo para juntar más firmas, me los sacaron y me dijeron que eso no procedía”, explicó.

En tanto, aseguró que a pesar del reglamento ha seguido invitando a la hija de su asesora a la piscina y, hasta el momento, no han tenido problemas. “Yo la he seguido invitando porque me parece que no aplica y yo lo voy a seguir haciendo“.