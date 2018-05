Ejército confirma fallecido, 1 herido grave y 4 fracturados dentro de víctimas en Cochamó

Luego de que un bus militar cayera al estuario de Reloncav√≠, en Cocham√≥, la Tercera Brigada de Monta√Īa del Ej√©rcito de Chile confirm√≥, en voz de su general Sergio Ahumada Labbe, el estado general de las v√≠ctimas.

El cabo primero Felipe Quezada Gallegos, oriundo de la ciudad de Los √Āngeles, falleci√≥ debido al volcamiento. Adem√°s, en el Hospital Regional de Puerto Montt se encuentra herido de gravedad, en la Unidad de Cuidados Intensivos, Miguel Mardones Garc√©s.

Dentro de los 10 heridos hospitalizados en Puerto Montt también hay 4 personas fracturadas y varios policontusos. Otros lesionados de menor gravedad fueron trasladados a Puerto Varas para los exámenes de rigor.

Nombre Edad Diagn√≥stico Miguel Mardones Garc√©s 41 traslado a UCI C√©sar Cid Dinamarca 37 politraumatizado Luis Toro Silva 63 policontuso Claudio Baez P√©rez 28 policontuso/tec simple Heder Parra Astete 28 asfixia por inmersi√≥n/fx. clav√≠cula d. √Ālvaro Quisel Queutri 20 politraumatizado/tec John Cerda Luman 24 contusi√≥n tor√°xica/hombro y cadera d. Jorge Lagos Zapata 31 fractura de pelvis/tec Juan Arriagada Rosas 55 politraumatizado Javier Pailapan Ruiz 19 politraumatizado

Cabe mencionar que dentro de los heridos hay personas oriundas de diferentes ciudades del pa√≠s, como Chill√°n, Los √Āngeles y Santiago.

El accidente

Tal como confirmó el Ejército en un comunicado entregado luego del accidente, se trató del volcamiento de un bus del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) que transportaba cerca de 30 pasajeros, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta V69, a la altura del sector Pangalito.

A las 16:05 horas del jueves, la máquina, que se dirigía desde Río Puelo hacia Cochamó, cayó al estuario de Reloncaví y quedó sumergida en las aguas. El bus trasladaba a personal del Cuerpo Militar de Trabajo hacia la comuna de Osorno, donde la unidad tiene su base.

Mal estado de las rutas

Vecinos y autoridades del sector denunciaron el mal estado de las rutas en Cocham√≥. La gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, dijo a Radio B√≠o B√≠o que el lugar donde ocurri√≥ el accidente corresponde a ‚Äúuna zona muy aislada de la comuna de Cocham√≥, est√° como a dos horas y medias de Puerto Montt‚ÄĚ.

‚ÄúEs un camino no pavimentado y no sabemos qu√© es lo que podr√≠a haber pasado, pero por las condiciones clim√°ticas que hemos tenido las √ļltimas semanas, el camino no estaba en muy buenas condiciones, por lo tanto no favorece mucho la conducci√≥n‚ÄĚ, agreg√≥ la gobernadora.

Roberto Altamirano, concejal de Cochamó acusó directamente irresponsabilidad de las empresas Sierra Nevada y Puerto Octay, debido su negligente trabajo -licitado- en la mantención de las rutas de la comuna.

“Se les ha pedido en varias oportunidades una buena mantenci√≥n porque son caminos de puro ripio. Tienen la obligaci√≥n de pasar maquinaria hasta tres veces al mes”, denunci√≥ el edil.

Por su parte, líneas de buses y microbuses ya advirtieron que si no se mejoran las condiciones de los caminos dejarán de cubrir aquellas rutas.

El rescate

Fueron trabajadores de la salmonera Caleta Bay quienes acudieron primero al auxilio de los afectados. David González, trabajador a bordo de una de sus barcazas narró como acudieron al llamado de su capitán para salvar heridos.

“Hipotermia, mucha sangre, golpes. Sacamos a todos (…) fue chocante, eran treinta personas que hab√≠a que sacar”, relat√≥ a Radio B√≠o B√≠o.