Gobernadora de Llanquihue tras accidente de bus: El camino no estaba en buenas condiciones

Un accidente de tránsito protagonizado por un bus militar se registró en el sector Pangalito de la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos.

Hasta el momento, la información preliminar entregada por Carabineros, indica que en el kilómetro 62 de la Ruta V69 un bus del cuerpo militar, el cual trasladaba cerca de 25 pasajeros, volcó y cayó a la desembocadura de Reloncaví.

La gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, conversó con Podría Ser Peor sobre este accidente e indicó que de forma preliminar, habrían dos personas fallecidas, dos en estado grave y ocho con lesiones de diversa consideración.

Adem√°s, coment√≥ que el lugar donde ocurri√≥ corresponde a “una zona muy aislada de la comuna de Cocham√≥, esta como a dos horas y medias de Puerto Montt”.

“Es un camino no pavimentado y no sabemos qu√© es lo que podr√≠a haber pasado, pero por las condiciones clim√°ticas que hemos tenido las √ļltimas semanas, el camino no estaba en muy buenas condiciones, por lo tanto no favorece mucho la conducci√≥n”, agreg√≥ la gobernadora.

La autoridad regional adem√°s valor√≥ la participaci√≥n que tuvieron los vecinos del sector. “Han sido clave y agradecer el apoyo a la comunidad local que fueron los primeros que pudieron apoyar a las personas accidentadas”, se√Īal√≥.

Escucha la entrevista completa realizada por Julio César Rodríguez a continuación: