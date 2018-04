Ministro Varela asegura que le compró condones a sus hijos: "Los he educado sin abejitas"

El ministro de Educaci√≥n, Gerardo Varela, dio a conocer su postura sobre la educaci√≥n sexual, asegurando que es “bastante liberal”.

En conversaci√≥n con Radio Universo, el secretario de Estado asegur√≥ que “a mis ni√Īos los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos”.

Sin embargo, con respecto a la posibilidad de instalar dispensadores de preservativos en los colegios, advirti√≥ que “tengo que tener cuidado en esto y ver cu√°l es la mejor pol√≠tica p√ļblica en este tema. No es s√≥lo educaci√≥n, tiene que ver tambi√©n con salud”.

Varela argument√≥, entre risas, que con sus hijos lo hizo por que “son unos campeones, necesitan m√°s de tres parece”. Luego, explic√≥ que “uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no necesariamente lo tiene con los ni√Īos ajenos, yo no le puedo decir a usted como tiene que educar a los suyos”.

Con respecto a las movilizaciones estudiantiles, afirm√≥ que perjudicaron a los alumnos. “Las marchas que vimos el 2011 tienen un costo, hay una correlaci√≥n fuerte entre ausentismo y resultados PSU. Bajaron los puntajes nacionales”, advirti√≥, a√Īadiendo que “pensar que uno puede no ir a clases y que eso no tiene costo, yo creo que no es real”.

Por ello, recomend√≥ a los estudiantes que se cuiden, para que no pasen situaciones “lamentables” como en el pasado.