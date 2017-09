Squiggles brows: la última (y más estúpida) tendencia de cejas que apareció en redes

¿encontraste un error? avísanos

En los últimos meses las redes sociales y las beauty bloggers se han obsesionado con las cejas y han creado diversas tendencias para llevarlas de formas divertidas.

Aunque algunas parecen ser ideas posibles de realizar, otras realmente no tienen sentido, lo que no impide que cientos de personas las sigan.

La última moda que está arrasando en Instagram y Twitter, pertenece a este grupo y se trata de las Squiggle brows o Cejas onduladas. En otras palabras, las jóvenes están creando ondas de colores en sus cejas con lapices especiales para ello.

La tendencia fue creada por la vlogger Promise Tamang, quien suele sorprender con impactantes tendencias de maquillaje, además de transformaciones usando sólo productos cosméticos.

LADIES: Are squiggly brows the new trend? Experts are saying YES! pic.twitter.com/7Ql5no4THq — The Freakshow (@freakshow1055) August 28, 2017

¿Cómo lograr el estilo? Según la gurú de belleza es muy fácil. Lo primero que se necesita es utilizar pegamento que permita aplanar el vello de las cejas, las que luego se maquillan usando corrector o base para hacerlas desaparecer. Finalmente con un lápiz de cejas u ojos se comienza a dibujar el diseño que quería.

Por alguna razón, sus miles de seguidores pensaron que era una buena idea y rápidamente se viralizó en redes sociales donde han desatado comentarios de todo tipo.

I don't no craziness behind this fashion freak #squigglebrows but for sure I am not going to opt it. Will you? pic.twitter.com/aZby5GvFJC — Simmi Ahuja (@SimmiAhuja_) September 2, 2017

ayt we get it ur a fake hoe but u don't need to shape ur eyebrows into a snake to prove it🐍 #squigglebrows #whyisthisathing pic.twitter.com/Rllnn86Ckm — Retweeted (@cedricdsr) September 1, 2017