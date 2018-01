Nicolás Larraín explica por qué no lo llamaron al nuevo CQC: por "Cuchillo" Eyzaguirre

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 12:07

Fue entre 2002 y 2011 que el programa CQC , Caiga Quien Caiga, se emitió a través de las pantallas de Mega, dejando “viudos” a sus fanáticos que anhelaban un pronto retorno.

Ese regreso ocurrió de manera temporal en 2017 en el marco de la elección presidencial y esta vez por las pantallas de Chilevisión.

Eso sí, llamó la atención que su cara principal, Nicolás Larraín, no estuviera presente en la oportunidad. En su lugar, estaba Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, quien antes era uno de los reporteros del programa.

Al ser consultado por la situación en el espacio Síganme Los Buenos, de Vive TV, el animador dijo que creía saber la razón por la que no lo convocaron, apuntando Nicolás a Eyzaguirre.

El animador explicó que lo único que quería su ex colega era ocupar su puesto central. “Por lo tanto, no me extrañó que no me llamaran”.

“Yo creo que Sebastián, en su proceso de CQC, cree que él es CQC y que todo el resto perdimos el ‘conejo’. Le puede quedar un poco de CQC a Iván Guerrero, le puede quedar un poco a (Fernando) Lasalvia. Él cree que representa el mejor espíritu de CQC en la bravura de lo que dice y lo que enfrenta. Entonces, cree que todo el resto nos calmamos”, le dijo al conductor Vasco Moulián, quien por estos días reemplaza a Julio César Rodríguez en el late.

“Nadie es CQC. CQC es un colectivo”, agregó.

Recordemos que el retorno de CQC se realizó el 20 de noviembre a través de las pantallas de CHV y el canal de Facebook de WOM.

El trío encargado de animar el espacio televisivo estuvo liderado por Eyzaguirre, en compañía de Jean Philippe Cretton y Gonzalo Feito, quienes mostraron la jornada de las elecciones desde un tono irónico.