"Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna": letra de Farruko desata indignación

Reacci√≥n a controversia ‚ÄúAmarte duro‚ÄĚ Debo confesar que en mis 25 a√Īos de carrera es la primera vez que enfrento una situaci√≥n como esta. Aquellos que me conocen saben que ser√≠a incapaz de fomentar o promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de g√©nero. Mis principios, mis valores y mi educaci√≥n no me permitir√≠an apoyar tales actos a conciencia. En cu√°nto a la controversia que ha generado la canci√≥n ‚ÄúAmarte duro‚ÄĚ lo que a mi me atrajo de la letra era lo contradictorio a su t√≠tulo. Si escuchan la letra donde dice ‚Äúes un amor violento, pero sin violencia, que no sabe de tiempo ni de inteligencia, que crece cuando no debe crecer y que quiere m√°s de lo que debe tener. Es un amor brutal lleno de ternura que se vuelve eterno el tiempo que dura y que quita menos de lo que da‚ÄĚ, o sea describiendo ese amor que pienso que toda persona se merece. Referente a la parte que dice ‚Äúte voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna‚ÄĚ todo el mundo debe saber que ellos fueron una pareja que tuvo una relaci√≥n amorosa intensa y se estaba haciendo referencia al amor vivido antes del incidente entre ellos. Al ver las reacciones negativas que han tenido varias personas, s√≠ me ha hecho recapacitar de que la frase llevaba un doble sentido que no analic√© probablemente porque en mi mente siempre hubo un solo sentido. A esas personas que entendieron la frase con mala intenci√≥n quiero pedirle disculpas con la caballerosidad y el sentido de responsabilidad que me ha caracterizado. Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa. Poniendo en pr√°ctica una frase que me ense√Ī√≥ mi h√©roe, mi pap√°: ‚ÄúAunque en tu coraz√≥n sepas que no hiciste las cosas con ninguna mala intenci√≥n, si sientes que alguien se ha ofendido, p√≠dele perd√≥n‚ÄĚ. V√≠ctor Manuelle

