Muere cantante española Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé

Este lunes falleció la cantante y modelo de origen español Bimba Bosé, sobrina del también artista Miguel Bosé, a los 41 años.

Según informa el diario español El País, Bimba tenía cáncer en la mama izquierda, a raíz del cual surgió una metástasis que afectó al cerebro, los huesos y el hígado.

A la artista, cuyo nombre real era Eleonora Salvatore, se le detectó el cáncer de mama hace más de 2 años, y tras ello se sometió a una mastectomía y siguió el tratamiento médico para combatir la enfermedad, pero finalmente perdió la batalla.

La cantante era madre de dos niñas pequeños, Dora y June Postigo, de 12 y 5 años respectivamente.

Tras dar a conocer su enfermedad, Bimba declaró en una entrevista en 2015 que “ahora me organizo mejor, pienso en que mi futuro y el de mis hijas tiene que estar asegurado, me enfrento a la vida de una manera más realista. No dejo de soñar, pero sin ser tan radical, sin boicotearme a mí misma”.

Anteriormente, fue vocalista de la banda The Cabriolets y trabajaba como DJ. En Chile fue conocida por haber cantando con Miguel Bosé el éxito Como un lobo.