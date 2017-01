La Peste estrena obra que aborda la dictadura desde los ojos de los conscriptos del 73

Este próximo 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de enero, a las 20:00 horas, en el Parque Cultural de Valparaíso, el Centro de Investigación Teatro La Peste estrenará su nuevo montaje: “Negros”. La obra aborda un tema hasta ahora esquivado en la discusión sobre las violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura cívico-militar: la experiencia de los conscriptos llamados a cumplir el Servicio Militar en 1973.

Dirigida por Danilo Llanos y con Fernando Mena (“Pato Yáñez o el Gesto Nacional”, “15 años después”) a cargo de la dramaturgia, Negros tiene un elenco formado por un grupo de actores y actrices de amplia trayectoria, como Katty López, Cristian Figueroa, Ximena Flores, Camilo Reyes, Daniella Misle, Andrés García, Andrés Céspedes y Daniel Antivilo. El montaje cuenta, además, con la participación especial de Camilo Gallardo, Joaquín Huenufil, Demian Fuentes y Franco Díaz.

La obra nos instala en la casa de uno de estos ex soldados, quienes han decidido reunirse ahí para recibir a una periodista y su asistente con el fin de revelar “su” verdad. Un acto de redención reprimido, forzado. Un dique que intenta liberarse a goteras pero que terminará haciendo estallar mucho más que solo los traumas de los ex conscriptos, evidenciando que el pasado es presente y que sus esquirlas siguen hiriendo a sus protagonistas y a sus herederos como si hubiesen sido disparadas ayer.

Para Danilo Llanos, director del montaje, el objetivo más genuino de la obra es simplemente “que se hable del tema”. “Yo creo que esta es una discusión tremendamente escondida en las casas chilenas y hay preguntas que tienen que aparecer”, explica. Y agrega: “Es un tema políticamente incorrecto, ética y moralmente complejo; es un tema filosófico también, que claramente está desplazado de la discusión cotidiana en torno a la dictadura militar en Chile”.

Llanos añade que la importancia de Negros es que habla de un hecho traumático ocurrido años atrás pero desde el hoy. “El efecto memorioso no está en recordar el episodio sino que ponerlo en el presente, y nosotros instalamos el tema de los ex conscriptos de la dictadura no porque ocurrió algo en tal año, sino porque en el presente estos cuerpos están de tal forma”, explica.

Una deuda generacional

El desarrollo de la puesta en escena del montaje estuvo precedida de un trabajo de investigación a cargo de la socióloga Carla Lizama y el periodista Daniel Labbé, en el que se abordó desde ambos ámbitos la experiencia de los conscriptos en la dictadura cívico-militar. Un proceso cuyos contenidos tiñeron posteriormente la dramaturgia de Fernando Mena.

“Me doy cuenta que la mayoría de nuestros padres, los de mis amigos, de los que nacimos en la última etapa de la dictadura, hicieron el Servicio Militar en ese régimen y claramente se vieron expuestos a cosas que no estaban bien”, señala el dramaturgo. “Me parecía algo necesario mencionar esa parte de nosotros como generación que tenemos como un poco oculta”, agrega.

La actriz y co-directora de La Peste, Katty López, quien ha ocupado protagónicos roles en aplaudidas obras de la compañía como “Ser madre”, “I Love Valpo”, “Mediagua” y “Error”, entre otras, señala que una de las cosas que más llama su atención respecto al tema de los conscriptos en la dictadura “es que es un lugar súper humano y de contradicciones brutales”. En sintonía con esa mirada, López agrega que el desafío profesional que ha implicado el montaje para los actores y actrices es justamente “mostrar esa realidad”.

“Negros”, obra financiada por el Fondart Nacional, Conovocatoria 2016, será estrenada en el Parque Cultural de Valparaíso como cierre de una residencia que el Centro de Investigación Teatro La Peste desarrolla en ese recinto desde marzo de 2016.