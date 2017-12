Diario alemán publica audio de entrevista con Morrissey tras ser acusados de tergiversarlo

Con un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante británico Morrissey se desdijo de sus polémicas últimas declaraciones en medios de comunicación, donde hizo una defensa pública de Kevin Spacey y Harvel Weinstein, ambos acusados de acoso y abuso sexual reiterado.

La revuelta comenzó cuando el músico se refirió en específico al caso de Kevin Spacey en el diario alemán Der Spiegel: “Las acusaciones son ridículas, por lo que yo sé. Estuvo en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el chico, 14. Uno se pregunta dónde estaban los padres de ese niño, uno se pregunta si él no sabía qué era lo que iba a pasar”, dijo.

“Siempre supe lo que podía llegar a suceder. Cuando estás en la habitación de alguien, tienes que ser consciente de a dónde te puede llevar eso (…). Spacey fue atacado innecesariamente (…). La persona señalada como víctima apenas se ve decepcionada”, agregó Morrissey en la misma publicación.

Audio completo

Este lunes vino la explicación y aclaración del inglés: “Hace unas semanas tontamente permití al medio alemán Der Spiegel entrar en mi vida. Ya que volaron ansiosamente desde la querida Berlín a la querida Los Ángeles para charlar y reírnos, supuse que había un acuerdo mutuo”, dijo, y luego aclaró que, a raíz de la “tergiversación”, no volverá a hablar con un medio de prensa escrito nunca más.

En el mismo texto, Morrissey contó que, tras haber pedido el audio de la entrevista a Der Spiegel, estos se negaron a entregársela. Eso hasta ahora. Porque el matutino hizo público el audio no sólo para Morrissey, sino para todo el mundo a través de su sitio web.

“En una publicación de Facebook, Morrissey dudaba que el Spiegel hubiera reproducido correctamente sus comentarios y comentó que aún no habíamos publicado la grabación de la conversación, como una admisión indirecta de culpa. Para contrarrestar esto, hemos decidido poner la entrevista en línea”, se lee en el post del matutino germano.

En el audio, es posible escuchar cómo el entrevistador le propone a Morrissey abstenerse de responder algunas preguntas referidas a política, pero el inglés prefiere responder. Lo mismo con las denuncias de abuso sexual en Hollywood.

“Hay casos extremos: la violación es repugnante y cualquier tipo de ataque físico es repugnante, pero debemos mantenerlo en perspectiva”, dice Morrissey en el audio. “Algunas personas son muy torpes en lo que respecta al romance, y si conocen a alguien son muy torpes, y no saben cómo hacerlo realmente, y cómo dejar que alguien lo sepa, por lo que a veces puede parecer agresivo o peligroso”, agregó.

“¿Crees que terminó la carrera de Kevin Spacey?”, pregunta el periodista. “Creo que es absurdo, porque por lo que yo entiendo de la situación, él (Spacey) estaba en la habitación de un hotel con un chico de 14 años. Bueno, Kevin Spacey tenía 26 años, el chico tenía 14. Debes preguntarte dónde estaban los padres del chico. Debes asumir que el chico tenía una idea de lo que podría suceder”, se escucha en el audio.

“Quiero decir que no sé nada de ti, pero en mi juventud nunca estuve en situaciones como esa. Nunca. Siempre fui consciente de dónde podrían ir las cosas. Si estás en el dormitorio de alguien, tienes que ser consciente de dónde podría llevar o decir ‘¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos abajo en el vestíbulo? … Así que no me suena muy bien, y parece que él (Spacey) ha sido atacado innecesariamente”, dijo Moprrissey.

El británico, hasta el momento, no se ha referido a la respuesta de Der Spiegel.