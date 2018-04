Comité de Defensa Villa San Luis reacciona frente a fallo de Corte de Apelaciones

La Villa San Luis de Las Condes estuvo en el centro de las pol√©micas el a√Īo pasado, involucrando entre otros al Consejo de Monumentos Nacionales, la ex-Ministra de Educaci√≥n, al alcalde Joaqu√≠n Lav√≠n, connotados arquitectos y la inmobiliaria, entre otros.

El foco del debate estaba entre los intereses de la inmobiliaria y el deseo de preservar la memoria de una larga -y desoladora- historia que involucra mucha aristas: un Estado en el que existía planificación urbana (el proyecto es del Gobierno de Eduardo Frei Montalva), preocupado de la inclusión (el Gobierno de Salvador Allende dio prioridad a familias que habitaban en las riberas del río Mapocho, muy cerca del lugar), con vivienda digna en barrios no segregados, desalojos violentos con erradicaciones absurdas (durante la dictadura los residentes, incluso con sus cuotas pagadas, fueron enviados a vivir incluso a Curacaví).

Mientras se desarrollan conversaciones y negociaciones, un recurso presentado por la inmobiliaria fue acogido parcialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago (Justicia pone en suspenso declaración de monumento histórico de Villa San Luis (http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/04/17/justicia-pone-en-suspenso-declaracion-de-monumento-historico-de-villa-san-luis.shtml), aunque con explícita prohibición de demoler mientras no se resuelva el tema.

A continuaci√≥n la declaraci√≥n p√ļblica del comit√© de Defensa Villa San Luis

Declaraci√≥n P√ļblica

Ante fallo Corte de Apelaciones en caso Villa San Luis de Las Condes

Ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en recurso de protección presentado por la Constructora e inmobiliaria Presidente Riesco S.A. en contra del Ministerio de Educación por la supuesta ilegalidad del Decreto 135 del MINEDUC que declaró la Villa San Luis como Monumento Histórico Nacional, declaramos,

1. La Corte de Apelaciones no fall√≥ a favor de la Inmobiliaria por razones de fondo, sino que por una supuesta falta en la forma en que se tramit√≥ la declaratoria. Por lo mismo el tribunal no cuestiona los valores patrimoniales de la Villa San luis, ni la probidad de los funcionarios p√ļblicos y autoridades que llevaron adelante el proceso. La corte solo pide en su sentencia, que se cumpla un art√≠culo de la ley de procedimientos administrativos que exige o√≠r a las partes interesadas para conocer su opini√≥n. Por todo esto, se√Īalamos enf√°ticamente que el fallo de la Corte de Apelaciones no favorece realmente los intereses de la Inmobiliaria, ya que el tribunal s√≥lo acogi√≥ una de la tesis de ilegalidad presentadas, la menos grave, desestimando en el mismo acto, las de mayor peso jur√≠dico.

2. T√≥mese en cuenta que la corte no reconoci√≥ faltas a la Ley de Monumentos nacionales, faltas al Derecho a la propiedad, ni menos a√ļn faltas a la Constituci√≥n, es decir, no reconoci√≥ ninguna de las acusaciones graves presentadas por los abogados de la Inmobiliaria. Esta es, por lo tanto, una victoria judicial ef√≠mera y amarga de la inmobiliaria, que no bastar√° para derrumbar lo conseguido en nombre de miles de familias desalojadas de Villa San Luis. Si las nuevas autoridades act√ļan aplicando criterios transparentes, justos y t√©cnicos, la firma de un nuevo decreto que proteja la Villa San Luis, es s√≥lo una cuesti√≥n de tiempo.

3. Hay que agregar que el proceso de declaratoria se realizó cumpliendo cabalmente la ley de Monumentos Nacionales, puesto que si se notificó al representante legal de la Inmobiliaria, Luis Felipe Gilabert, mediante oficio 2447 del 29.05.2017 del CMN. Que la correspondencia no llegara a manos del gerente es un hecho dudoso. Además, es un hecho que la inmobiliaria no hizo nada por hacer llegar su opinión al CMN puesto que el proceso de declaratoria fue ampliamente difundido por la prensa.

4. Adem√°s, en agosto del a√Īo pasado la Inmobiliaria present√≥ una recurso de reposici√≥n jer√°rquico, pidiendo a la Ministra de educaci√≥n Adriana Delpiano, que dejar√° sin efecto la declaratoria, por supuestas ilegalidades cometidas. En ese recurso, la inmobiliaria expuso todos sus puntos de vista. Sin embargo, despu√©s de escuchar, revisar los antecedentes entregados y analizar detalladamente el proceso de declaratoria el MINEDUC no encontr√≥ motivos ni argumentos para dejar sin efecto la decisi√≥n tomada. Por lo tanto, si existi√≥ una instancia para o√≠r a la Inmobiliaria.

5. De reiniciarse el proceso de declaratoria, cosa que ocurriría si las autoridades no apelan ante la Corte Suprema, este debería tener el mismo resultado, puesto que la Inmobiliaria ya expuso sus antecedentes en agosto del 2017 y no tiene nuevos argumentos, ni datos que agregar. También resulta inimaginable que los consejeros que voten una eventual declaratoria cambien de opinión, por un fallo que no es sustancial, toda vez que no cuestiona la forma en que se aplicó la ley de Monumentos Nacionales.

6. Nos parece entonces que estamos ante un fallo judicial inoficioso que solo servirá para dilatar lo ya decidido. Cuando la Ministra de Cultura, Alejandra Pérez, deba firmar el nuevo decreto, que declare Villa San Luis Monumento nacional, no tendrá motivos para negarse o para deshacer lo ya sancionado por un organismo del Estado que ha actuado haciendo uso de sus atribuciones legales.

8. Por √ļltimo, llamamos a no perder de vista lo m√°s importante de este proceso, que es visibilizar las violaciones a los derechos humanos de 1038 familias desalojadas ilegalmente en dictadura y reconocer los valores hist√≥ricos, sociales, patrimoniales y arquitect√≥nicos del proyecto Villa San Luis. No dejaremos que los intereses del mercado sigan edificando sobre las viviendas sociales m√°s dignas construidas en la historia de Chile.

Comité en Defensa Villa San Luis