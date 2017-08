Álvaro Henríquez desclasifica anécdotas en los 21 años de La Yein Fonda

“Celebrando a La Negra Ester“, ese es el lema que acompañará la nueva versión de La Yein Fonda, el tradicional evento diciochero que desde 1996 impulsa Álvaro Henríquez, el líder de Los Tres. Y la leyenda no es casual: entre las novedades artísticas para este año destaca la aparición de La Regia Orquesta, la banda musical que acompañaba las funciones de “La Negra Ester” cuando su difunto director, Andrés Pérez, revolucionaba el teatro chileno con la obra.

Este viernes será presentado el cartel completo de invitados, que este año encabezan Los Tres, Buddy Richard, José Alfredo Fuentes, María Esther Zamora, Pepe Fuentes y por supuesto La Regia Orquesta, que se presentará con su formación original: Álvaro Henríquez, Cuti Aste y Jorge Lobos

La cita será el 17 y 18 de septiembre desde las 20:30 horas en el Gran Arena Monticello, con dos tipos de entradas: Cancha ($11.500) y Gradería ($5.750), ambos valores con cargo por servicio y disponibles en TicketPro.

A continuación, un texto escrito por el propio Álvaro Henríquez, donde detalla los orígenes de La Yein Fonda, las razones de su fundación y una que otra anécdota.

Cuecas, Cumbias y Rock & Roll

por Álvaro Henríquez

La Yein Fonda se hizo por primera vez el año 1996 y se ubicó en la Plaza Ñuñoa de Santiago. Al año siguiente la realizamos en el “Cariño Malo” de Concepción, bajo el nombre de La Piter Fonda.

La idea de hacer una fonda surgió a raíz de múltiples conversaciones que sostuve con Don Roberto Parra, en los años cuando formaba parte de La Negra Ester. El siempre me decía, e insistía, en hacer una: “Alvarito tenemos que hacer una ramada en cualquier lonjita de terreno que nos den y nos vamos mitimota”. La idea estuvo rondando un tiempo y cuando Don Roberto falleció en 1995 decidí proponerle a Los Tres hacer una en serio, como un tributo a Don Roberto y con la convicción irresponsable que sería un éxito.

Para todos fue algo nuevo y todos aportamos con ideas. Pancho se hizo cargo de las cumbias, Titae y Angel de ejecutar un repertorio contundente de cuecas y foxtrots y yo, de ordenar la fonda artísticamente, contactando y seleccionando a los cuequeros. Además, junto a Caco Lyon estuvimos a cargo de la grabación de un disco en vivo de esa primera Yein Fonda.

Participaron con su talento y conocimiento músicos de la talla de Pepe Fuentes, Lalo Parra, Angel Parra padre, Rabanito, Iván Cazabón y Pollito González. Este grupo de cuequeros se integró a un grupo de rock and roll como Los Tres y la mezcla fue explosiva y muy novedosa.

Pepe Fuentes estaba encargado del pandero y voz en las cuecas y tenía la difícil misión de empezar la fonda junto a su guitarra con un repertorio de tangos, que fue lo que le pedí que cantara. La idea era hacer un pequeño paseo por la música latinoamericana antes de entrar de lleno a las cuecas. Su respuesta fue inquietante: “Pero cómo voy a empezar cantando tangos en una fonda, esto no se ha hecho nunca, me van a matar, me van a tapar a piedrazos y pifias”. Detrás del escenario le di ánimo, un corto de whisky y eso bastó para aleonarlo y hacer que saliera valientemente a cumplir su misión. La respuesta de la gente fue instantánea, la carpa se llenó de aplausos respetuosos y lo que siguió después fue simplemente locura desatada. Después de ese repertorio de tangos, boleros y valses pasamos, esta vez, Los Tres y los cuequeros a cantar cuecas y foxtrots que fueron ovacionados.

En ese tiempo todavía Pepe Fuentes se encargaba de retarnos cada vez que cometíamos un error, Rabanito se reía en complicidad y Pollito González pedía un relleno para su trago.

Fue una época muy feliz en la que todos aprendimos muchísimo y, además, se crearon lazos de amistad que existen hasta el día de hoy. Eramos una mezcla de viejos chuchetas y jóvenes más chuchetas aún.

Luego vino el turno de Los Tres donde incluimos las cuecas de Roberto Parra que habíamos grabado hacía un año en Miami para un MTV Unplugged, hicimos furor.

Era muy sorprendente ver a gente con atuendos de huaso bailando sin parar todas las cuecas que tocamos esa noche, que fueron muchísimas. Nosotros esperábamos que fueran nuestros fans y amigos, pero no nos imaginamos que llegaría gente de Rancagua, Talca, Chillán, Curicó, huasos auténticos, que al enterarse que había una fonda, no dudaron en agarrar sus cosas y venir a Santiago a esta fonda que era toda una novedad. Afortunadamente para nosotros pasamos la prueba de calidad para un público que conocía perfectamente nuestras tradiciones y nuestra música folclórica.

Hubo un día en que llovió mucho y se formó una poza enorme justo sobre nuestras cabezas, en pleno show sobre el escenario, hicimos un aro para poder vaciar a punta de palos de escoba la enorme cantidad de agua que se había acumulado. Luego el espectáculo siguió como si nada.

Entre medio del ritmo frenético de cuecas, cumbias y rock and roll, aparecieron grandes amigos, como Los Jaivas, con los que tocamos cuecas que quedaron registradas en el disco que se editó posteriormente.

Años después, invitamos a Don Lalo Parra a grabar “PEINETA”, disco que mezclaba el rock and roll con el foxtrot, tocando la guitarra eléctrica, instrumento desconocido para Don Lalo, con resultados increíbles. La otra parte de ese disco,incluye una grabación en vivo de Los Tres con Don Roberto Parra, una joya que atesoramos en nuestros corazones y espíritu.

Más adelante, en las siguientes ediciones de la Fonda, pasaron muchos otros músicos con los que hemos seguido tocando a lo largo de estos 21 años de vida.