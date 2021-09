Si eres fan de los zapatos y sus diferentes estilos, colores, formas y diseños, probablemente has buscado algunas alternativas al calzado que hemos visto en grandes estrellas de la moda que muchas veces resulta tener un precio un tanto inalcanzable.

Es así, como la plataforma china de venta de ropa y accesorios online Shein, ofrece las “versiones económicas” de modelos que pertenecen a las grandes marcas que muchas veces han aparecido en el cine y televisión.

Se trata de versiones de clásicos zapatos como por ejemplo de la marca británica Jimmy Choo, y aunque el acabado y calidad no sea el mismo, funcionan como una buena opción ante la creación de un ‘look’ para cada ocasión.

Y si también te gusta la moda que han llevado icónicos personajes de la televisión, el estilo de Carrie Bradshaw en Sex and the City sin duda es uno de los más innovadores. Así es el caso de unos zapatos color verdoso y brillantes que utiliza cuando su amado Mr. Big le propone matrimonio.

Dicho calzado, diseñado por el español Manolo Blahnik, cuestan unos 935 euros (cerca de 870 mil pesos chilenos) y que Shein los posee en una versión mucho más económica, aunque no igual, pero con un gran parecido sólo por 30 euros (alrededor de 27 mil pesos chilenos), según recoge el sitio Yahoo.

Si el brillo es lo tuyo, probablemente estos zapatos Jimmy Choo sean parte de tus preferencias, aunque tienen un costo de 600 euros (cerca de 560 mil pesos chilenos), pero Shein, los ofrece en 22,25 euros (alrededor de 20 mil pesos chilenos). Sólo tienen unas pequeñas diferencias, que al usarlos en un ‘look’ de noche, complementarán un outfit perfecto.

No obstante, de acuerdo a Yahoo, esta no es la única versión que existe de los clásicos Jimmy Choo, ya que el negro siempre ha sido parte de los esenciales en cualquier vestimenta, Shein ofrece un modelo muy similar a los originales, cuya tendencia parece inspirada en la mismísima Audrey Hepburn en Brekfast at Tiffany’s.

Este calzado de taco bajo y con perlas, tiene un costo original de 695 euros (unos 580 mil pesos chilenos), pero la versión económica de la plataforma china es de 17 euros (cerca de 16 mil pesos).

Amina Muaddi, es una reconocida diseñadora jordana-rumana. Sus diseños los han llevado reconocidas modelos y personalidades del espectáculo. Sus zapatos, que han sido utilizados por Kendall Jenner y Bella Hadid, también tienen su versión económica.

Esta calzado también de taco bajo y de satín, cuesta 19,75 euros en Shein (unos 17 mil pesos chilenos), mientras que los originales tienen un valor de 728 euros (casi 680 mil pesos).

En diferentes colores y diseños, para todos los amantes de los zapatos estas podrían ser muy buenas opciones para completar un look, a precios muy económicos.