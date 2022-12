A la espera del 2023, son varios quienes hacen sus rituales el 31 de diciembre, dejando atrás el 2022 y los obstáculos que trajo. Pero, más allá de las uvas, la ropa interior amarilla y quemar cosas, ¿qué puede ayudarnos a empezar bien el año? Acá recogemos 6 cábalas para antes y después de las 12:00 en año nuevo.

Esperando que aquello malo del año anterior no vuelva a repetirse, los tarotistas y astrólogos que se inclinan por las disciplinas más espirituales, recomiendan acciones como limpiar la casa y atraer la abundancia.

Así mismo, también sugieren limpiar el cuerpo y mantener actitudes positivas respecto de los rituales. Hoy en día existen en gran variedad más allá de los típicos que se repiten cada año y la mayoría son bastante simples, tanto en ejecución como en ingredientes.

1. Mitades de limón en las esquinas de la casa

Un ritual importante antes de las 12 tiene que ver con la limpieza del hogar y las malas energías. De hecho, este cítrico suele usarse en preparaciones para eliminar toxinas, quitar grasa, entre otros motivos por los que se asocia con la limpieza.

Uno de los rituales más efectivos en año nuevo, dicen los expertos, es partir limones en mitades y dejarlos en las esquinas de la casa. Mientras el limón se posicione en las 4 esquinas principales, habrá resultados.

El limón debe dejarse en vísperas de las 12 y mantenerse los días previos hasta que esté completamente seco, posteriormente va a la basura.

Otro método similar, según recoge el portal culinario GastroLab puede ser hervir limón en una olla destapada y dejar que el vapor se impregne por la casa, purificando el ambiente.

2. Albahaca para alejar la envidia y los celos

Otra cábala ligada a los alimentos que recomiendan los astrólogos consiste en poner una pequeña cantidad de albahaca fresca en un recipiente, dejar caer unas gotas de agua sobre esta y ponerla debajo de la cama.

Esto ayudaría a alejar malas energías, especialmente la envidia y los celos. Asimismo, puede usarse en espacios laborales, como en el puesto de trabajo o en un negocio, ya sea propio o donde se colabore.

Según detalla GastroLab, también se pueden repartir hojas de albahaca por la casa y dejarlas hasta que se sequen o usar la esencia de esta para limpiar el piso.

3. Barrer la casa

Otro ritual más alejado de la comida, pero que también tiene que ver con la limpieza, es barrer la casa en profundidad, antes que den las 12. Lo ideal es sacar la basura por la puerta y depositarla en un basurero o recipiente fuera del hogar.

1. Armar el plato de la abundancia

El plato de la abundancia, más que cábalas se considera un ritual para empezar el año nuevo. Este no sería un plato que se ingiera, más bien un conjunto de yerbas y esencias para atraer abundancia y buenas vibras después de que den las 12:00.

Para armar este plato se necesitan: laurel, romero, clavo de olor, canela, arroz, lentejas, azúcar, media naranja y una vela amarilla. Así lo explicó la astróloga Bárbara Canale durante el matinal de CHV.

Las cantidades, explicó, no son lo importante, sino la ejecución. En primera instancia se posiciona la vela al centro del plato, posteriormente se agregan los ingredientes alrededor y se enciende la vela.

Una vez consumida completamente, se corta la mitad de una naranja, se le espolvorea azúcar y se le insertan los ingredientes. No importa que todo lo que esté en el plato se inserte en la naranja, pero si debe llevar la esencia de cada uno.

Finalmente, la naranja se guarda en un frasco o en una bolsa plástica hasta que se seque completamente.

