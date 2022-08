Los últimos días para los usuarios de TikTok, chilenos y venezolanos, han sido un tanto movidos, por darle un sinónimo a la polémica. La frase: “Chilenas, cuiden a sus maridos”, la causante del remezón.

La viralización del mensaje a las féminas en Chile llegó por cuenta de una venezolana radicada en este, por hoy, frío territorio. En pleno invierno, no obstante, pareció elevar la temperatura de quienes se tomaron a pecho el contenido.

Varias lecturas fueron recogidas a lo largo del día por BioBioChile. En un comercio de Concepción, se reían del video de corta duración, pero de extenso cotilleo.

¿Por qué tanta polémica al respecto? Aquí los detalles surgidos en la red social que sigue generando entretención, pero también controversia, dados sus diversos temas.

“Chilenas, cuiden a sus maridos”: de las frases más virales en Chile

Todo comenzó el pasado lunes, cuando la usuaria de TikTok @linabaez29 publicó un mensaje que se viralizó a la velocidad de las redes sociales.

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… boooórralo, jajaja. Suerte bebé”, dice el contenido que ya alcanzó las 2 millones de reproducciones.

La joven, quien se ríe de su consejo, probablemente no imaginó que el público femenino chileno se lo tomaría literal.

En los comentarios se pueden leer frases como “Te lo regalo con suegra y cuñadas incluidas“, u otros de carácter ofensivo.

Rápidamente, algunas venezolanas comenzaron a desmarcarse de lo que la usuaria @linabaez29 aseguró en su TikTok. “No todas somos así, créanme”, comentó @militza250.

Sin embargo, a 5 días del posteo, las personas seguían generando contenido a partir del video original. Algunos, lo replicaban con humor. El resto, lo repudiaba.

“A la gente que habla mi*rda: el video que vieron fue comedia”

Este pasado viernes, y con la bola de nieve generada en Chile, @linabaez29 salió al paso de la crítica generalizada por su mensaje: “Chilenas, cuiden a sus maridos”.

La joven aparece en otro video, que al cierre de esta nota llevaba casi 800 mil reproducciones, haciendo sus descargos sobre la viralización del contenido que generó polémica, con lluvia de insultos y más.

Aclarando que no es de Nicaragua o de ‘Maracay’, ante el poco sutil apodo chileno que suena similar a la ciudad venezolana, comentó: “Soy de Caracas, tampoco soy una malandra. El video que vieron fue comedia, comedia que me provocó hacer video y aquí en Chile lo hice. Las personas que me conocen saben que no soy ninguna mantenida. Incluso, a la corta edad que tengo, he tenido mis cosas por mí misma, no porque me las ha dado ningún weón”.

La aclaración viene porque muchas de las usuarias chilenas en TikTok, le aseguraron que el dinero lo manejan ellas, por lo tanto no conseguiría nada de sus maridos. Sí, a ese nivel escaló el conflicto entre las mujeres que dieron por aludidas y la joven que provocó su furia.

De hecho, esta última asegura que se metieron hasta con su madre.

“Por ahí hubo una becerrita. No sé, todavía no consigo el video para hacer un duo, que tuvo el valor y los ovarios bien puestos para nombrar en su asqueroso y cochino video a mi mamá”.

El resto del mensaje tiene contenido verbal fuerte y decidimos no transcribirlo, pero da una idea del efervescente momento en una sociedad que se debate entre la migración, la nueva Constitución y los problemas de seguridad que de por sí tienen alterados a muchos, por razones obvias.

“Chilenas cuiden a sus maridos”, unió a un país dividido, según usuarios de TikTok

Si bien se desataron comentarios en rechazo al mensaje para las mujeres chilenas, algunas usuarias se lo tomaron con una filosofía feminista y llamaron a la sororidad.

“Primero, amiga y compañera venezolana, me gustaría decirte que igual es super feo incentivar la rivalidad de género femenino. Si uno tiene una persona que es tu pareja, tu marido, tu amante, el primero, el segundo, el tercero, el que sea, no tienes que estar con esa persona, con el miedo de que esa persona te vaya a dejar por un c*lo más grande, por unas tetas más grandes, por una mina más rica. Uno tiene que amarse, valorarse como mujer y, en vez de estar generando rivalidad de género, deberíamos de estar generando apoyo”, aseguró la usuaria @gianigo.networker.

No sólo las mujeres salieron al paso del mensaje “Chilenas, cuiden a sus maridos”. Algunos hombres también opinaron del revuelo que se generó por el contenido de una venezolana en Chile.

“Hemos dejado de pelear por el ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’ antes del 4 de septiembre. ¿Y por qué? por la alerta internacional que estamos viviendo, el inminente arribo de aviones con mujeres venezolanas ‘roba maridos’ a nuestro país”.

Segundos después, asevera el usuario de TikTok @jvgaw, “O sea una chica de Venezuela, con un video de 19 segundos, nos unió más que la Teletón. Nos unió más que las catástrofes naturales que ha vivido nuestro país”.

La crítica tiene que ver, según este chileno, con las faltas de respeto que emergieron tras el video de una venezolana que se mostró desafiante ante la mujer local.

“Y solamente porque ofendió a las mujeres de nuestro país y les dolió yo creo por el aire de superioridad con el que habló ella, porque aquí en nuestro país nos gusta que la gente llegue humilde, nos mire de abajo para arriba, nos mire igual, pero nunca que nos mire de arriba para abajo. Y las mujeres chilenas le han disparado con todo, le han respondido una cantidad de mensajes y se olvidó que hay que ser políticamente correcto. Se olvidó el respeto a la mujer”, prosigue el discurso.

El episodio también es ampliamente comentado más allá de la web. En los comercios, transporte colectivo o en las calles, es tema del momento.

En Concepción, las vendedoras de una librería repetían, entre risas, algunas de las frases de la venezolana que les advirtió que cuiden a sus maridos.

En el paseo peatonal penquista, una mujer caminaba con su amiga asegurando “Se lo regalo al weón”. En fin, una situación que pudo pasar desapercibida, a no ser porque las redes sociales son en el escape a la realidad, pero también la combustión para encenderla y hacer polémica de cualquier tema que se considere amenaza a un grupo específico en esta sociedad.