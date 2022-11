Como en muchos países, cada comunidad o ciudad cuenta con diversas historias que se han ido pasando de generación en generación, con un gran atractivo místico o legendario que ha perdurado por los años.

Aunque muchas de estas historias pueden ser ficción, otras son muy cercanas a la realidad o varias personas han tenido experiencias similares a éstas, como lo que sucede con las comunidades que viven alrededor de los montes Apalaches en los Estados Unidos.

Este es uno de los lugares más misteriosos del país, que se ha popularizado en el último tiempo debido a las diversas experiencias relatadas por quienes viven en torno al lugar a través de plataformas como TikTok.

Historia de los montes Apalaches

Los montes Apalaches son la cordillera más antigua que existe en el continente ubicada en la costa este de los Estados Unidos, con una extensión de 2.400 kilómetros y atravesando estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Ohio y Alabama. La zona de los Apalaches está cubierta de bosques, ríos, arroyos y zonas de alta densidad vegetal.

Sus orígenes se remontan a la Panguea, hace 200 millones de años. Su punto más alto se encuentra en el Monte Mitchell en Carolina del Norte, alcanzando una altitud de 2.047 metros sobre el nivel del mar.

También es conocido por ser el hogar de los hillbillies o red neck, quienes vivían en las laderas de los montes Apalaches. La fertilidad de sus tierras llamó la atención de los colonos europeos, quienes llegaron a instalarse en esta zona del país, dejando parte de su cultura en esta comunidad.

Reglas claras para los habitantes

Al ser una zona llena de bosques y paisajes que no son transitables para las personas, los montes Apalaches han desarrollado sus propias reglas para sus habitantes, para protegerse tanto de los depredadores… como de sucesos paranormales.

La lista de precauciones para quienes visitan o viven cerca de las montañas son:

– Si escuchaste a alguien diciendo o gritando tu nombre: no, no lo escuchaste.

– Si sientes que alguien te está acosando o persiguiendo, no corras.

– Nunca silbes en el bosque.

– Si escuchaste algo: no, no lo escuchaste. Si lo viste: no, no lo viste. Si te habla: no, no te habló.

– Más que cualquier cosa, no vayas al bosque en la noche.

– Cuando el sol se esconde, debes entrarte, porque no quieres estar afuera cuando lo haga.

– Si andas por los bosques y ves algo de reojo, sigue caminando y sal del bosque lo antes posible.

– Si ves algo en el bosque y lo estás mirando directamente: no, no lo estás

– Bloquea todas las puertas y ventanas durante la noche.

– Nunca respondas a tu nombre o busques lo que acabas de escuchar, solamente deja el área tranquilamente.

– Nunca pongas un letrero o alfombra de ‘Bienvenidos’ en tu puerta.

Estas reglas se han traspasado de generación en generación entre los habitantes de los Apalaches, quienes buscan tranquilidad y no enfrentarse ante ninguna entidad paranormal o animal salvaje. Aunque existen otras personas que no creen en estas supersticiones.

Sucesos paranormales

Las historias tras cada suceso paranormal que ha ocurrido en los montes Apalaches han ido nutriendo los mitos de la comunidad respecto a sus bosques. Uno de estos casos ha sido el coro fantasmal en la montaña Roan. Allí, los habitantes han asegurado haber escuchado una música fantasmal como si viniera de las profundidades del infierno.

También existen diversos casos paranormales que les han sucedido tanto a visitantes como a habitantes de la zona, quienes compartieron sus múltiples historias a través de Reddit.

Otro de los casos que han llamado la atención han sido las diversas desapariciones de personas realizando senderismo en las montañas.

Trágicas historias

Aunque no todo es paranormal, en los extensos kilómetros de los Apalaches han sucedido diversas desapariciones de personas, de las cuales hasta el día de hoy no se sabe su paradero.

Una de esas personas desaparecidas fue Geraldine Largay, una mujer de 66 años que se extravió durante 26 días en las montañas del estado de Maine en 2015. “Cuando encuentren mi cuerpo, por favor avisen a mi esposo George y a mi hija Kerry. Será una gentileza de su parte informarles a ellos que estoy muerta y dónde me encontraron, no importa cuántos años pasen”, fue uno de los últimos mensajes que dejó Geraldine en su diario encontrado junto a su cuerpo el 11 de octubre del 2015, antes de fallecer por inanición.

Otro caso importante fue el de “Mostly Harmless” (o mayormente inofensivo en español), excursionista encontrado fallecido en 2018 en uno de los senderos de los Apalaches. Uno de los misterios que rodea la muerte de este sujeto, es que no llevaba ningún artículo tecnológico como un celular, pero traía consigo unos miles de dólares en efectivo. Años después se confirmó su identidad: el hombre era un informático neoyorquino nacido en 1976 llamado Vance Rodríguez.

Pero un caso que todavía no tiene fin es la desaparición de Robert “Bobby” Fitzgerald en noviembre de 2012, un hombre de 60 años que era un corredor y excursionista activo. La policía de Augusta ofrece una recompensa a quienes entreguen información que guíen al descubrimiento del cuerpo de Bobby.