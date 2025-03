Este miércoles un vuelo desde Chicago a Delhi tuvo que devolverse después de más de diez horas por problemas técnicos ¿La razón? 8 de los 12 baños del avión se taparon y dejaron de funcionar, de acuerdo a The Times of India.

La tripulación a bordo del Boeing 777-300 ER, que acomoda a más de 340 pasajeros, se dio cuenta que 8 WC del avión no funcionaban, estaban llenos de ropa, trapos y bolsas de plástico.

Will the person who felt compelled to flush their clothes down the toilet and the other people who don’t trash their tissues on AI126 please stand up and pay Air India for the diversion please? https://t.co/2g3HCeIHhX pic.twitter.com/SdUdVAyYST

Se trataba del vuelo ‘Air India AI126’, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, llevaba 10 horas en el aire cuando, cerca de Groenlandia, tuvo que dar la vuelta.

Según confirma el medio de comunicación indio, solo un baño estaba operativo.

“Una sola persona no pudo haber hecho eso”, dijo el experto en aviación Joe Schwieterman, profesor de transporte en la Universidad DePaul a NBC 5Chicago.

We shared news about Air India Flight 126 forced to return to the US after 11 out of 12 toilets clog.

You can see what comes from the ducts. Looks like some people needs a lesson about how to use toilets before safety video. 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Not an ad@OnDisasters @AirNavRadar pic.twitter.com/hH1HCz3CKg

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 11, 2025