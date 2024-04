Un abogado por error divorció a un matrimonio que se casó hace más de 20 años. Luego de dos días se percató del hecho y no logró anularlo.

Un matrimonio se divorció de manera involuntaria luego de que un abogado se equivocara al realizar un trámite legal.

Las personas ponen fin a su matrimonio por diversas motivos, pero ninguno a causa del error de un abogado durante un papeleo online de asuntos legales.

Un matrimonio de Londres llevaba 21 años de esposos. Sin embargo, el funcionario accidentalmente finalizó su unión legal en un portal en línea destinado a trámites de divorcio, consigna Infobae.

El señor y señora Williams, en aquel momento solicitaron ayuda de un abogado, con la intención de arreglar temas financieros, específicamente acuerdos económicos para una separación de bienes.

En 2023 la pareja se separó por un acuerdo mutuo, pero no tenían la intención de iniciar los trámites de divorcio.

Por su parte el abogado tenía el fin de solicitar la separación definitiva de otros de sus clientes.

¿Qué pasó luego de que el abogado divorció al matrimonio?

Luego de dos días, el defensor se percató de que divorció a la pareja equivocada.

Rápidamente solicitó a un Tribunal Superior revertir la situación y anular el divorcio.

Según el portal donde se realizó la anulación, las acciones son consideradas definitivas una vez confirmadas, lo que le dejó un escaso margen de modificación, explica el medio.

En ese momento, los ex esposos, también intentaron revertir la situación. Se enfrentaron a un proceso administrativo pero no lograron cambiar la acción legal.

Respuesta de la solicitud

Luego de la solicitud por parte del abogado, el juez a cargo del caso, Andrew McFarlane, se negó a revisar lo sucedido, detalla el medio.

“Al igual que muchos procesos en línea similares, un operador sólo puede llegar a la pantalla final donde se realiza el “clic” final del mouse después de recorrer una serie de pantallas anteriores”, explicó.

Por su parte, Ayesha Vardag, directora del bufete de abogados “Vardags”, responsable del error, criticó la acción de su colega, pero también la respuesta del tribunal y el problema de la plataforma.

“El Estado no debería permitir el divorcio de personas sobre la base de un error administrativo, tiene que haber intención por parte de la persona que se divorciar”, mencionó.

“Por ahora, nuestra ley dice que uno puede divorciarse por un error cometido en un sistema online. Y eso simplemente no está bien, no es sensato, no es justo”, agregó.