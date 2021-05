Nikki Phillippi es una reconocida youtuber quien se ganó varios detractores luego de eutanasiar a su perro por morder a su pequeño hijo.

Phillippi y su esposo explicaron a través de su cuenta de Instagram y posteriormente en un video en YouTube, que tomaron la decisión de hacer dormir a su perro Bowser, un bull terrier de 9 años.

Si bien Nikki dijo que no querían “tomar esa decisión”, que estaba aún “en shock” y que había sido “el día más triste” de su vida, no bastó para que los usuarios la llenaran de críticas.

“Algunos perros no pueden vivir con niños, eso no significa que no puedan vivir”, escribió una internauta. “¡Qué vergüenza! Había otras opciones”, agregó otra persona. Además, otros usuarios comentaron que habían visto al niño en algunos videos maltratar al perro y sacarle su comida.

Nikki y su esposo Dan explicaron en un video que no había posibilidad de relocalizar al perro porque había vivido con ellos toda su vida.

A causa de las críticas, Phillippi puso como privada su cuenta de Instagram, al igual que hizo Dan. También desactivaron los comentarios del video.

No obstante, varios usuarios manifestaron no les gustó que hicieran una sesión de fotos con el perro y el niño antes de eutanasiarlo, ni como comunicaron la situación en un video que buscaba ser conmovedor.

La joven, que actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, recibió muchos comentarios de decepción y de que esa decisión no era la forma correcta de solucionar la situación, e incluso, muchos aseguraron que dejarían de seguirla por el comportamiento que tanto ella como su esposo tuvieron.