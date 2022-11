Este miércoles Leonardo Farkas anunció que donará dos millones de pesos a la mujer que irrumpió, durante la mañana, en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. En aquel momento, ella había señalado que vive una delicada situación económica con su hijo que padece parálisis cerebral.

La mujer había indicado, entre lágrimas, que hasta hace poco tenía un permiso para vender sopaipillas en la vía pública en la comuna de Maipú, el cual habría sido removido por la municipalidad.

“No quiero hacer daño ni hablar mal del alcalde. Está ordenando a la comuna. Yo me he acercado a la alcaldía y me han echado como perro, la secretaria. Le he pedido ayuda al alcalde, yo no puedo trabajar en otra cosa”, indicó a Juan Pablo Queraltó.

Durante ese despacho también mostró la delicada situación que vive su hijo, quien necesita de un implemento electrónico para moverse.

Aquel relato conmovió al filántropo, quien a través de sus redes sociales anunció la entrega de la cifra antes mencionada, con el fin de ayudar a las dos personas.

“Díganle a este madre que trabaja con su hijo con parálisis en la calle para sobrevivir, dónde le deposito 2 millones para ayudar un poco a su situación. Rezo a diario por un mundo sin sufrimiento”, expresó.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/i4gKEuRWPC — leonardofarkas (@leonardofarkas) November 2, 2022

Hace algunas semanas el hombre de negocios había anunciado que donaría su mansión de Lo Curro al desafío Levantemos Chile, con el objetivo de financiar viviendas a futuro.

“Mis rabinos me enseñaron -y siempre dije- que lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de Dios. Tengo más de lo que necesito, mientras muchos no tienen lo mínimo“, declaró en ese entonces.