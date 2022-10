El filántropo chileno emitió declaraciones a través de sus redes sociales explicando el motivo tras su millonaria donación. Además, reveló que le pidió a la organización Desafío levantemos Chile no poner su nombre en el proyecto que se construirá con el dinero.

El multimillonario chileno Leonardo Farkas sorprendió ayer lunes al anunciar que donó su mansión ubicada en Lo Curro a la organización Desafío Levantemos Chile. La propiedad está tasada en cerca de 200 UF, es decir, más de 7 mil millones de pesos.

El dinero que se recaudará con la venta del inmueble será destinado para la construcción de una villa de viviendas sociales de alto estándar.

El filántropo nacional se comunicó personalmente en agosto con Cristián Goldbergel, presidente de la fundación, y concretó el traspaso de la propiedad el pasado viernes, consignó Diario Financiero.

Leonardo Farkas explica su millonaria donación

Bajo este contexto, esta jornada, Farkas compartió a través de sus redes sociales un comunicado explicando las razones que lo motivaron a realizar, hasta ahora, la donación más grande de su vida.

“Mis rabinos me enseñaron y siempre dije, que lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de Dios. Tengo más de lo que necesito, mientras muchos no tienen lo mínimo“, declaró el empresario.

En su publicación, el filántropo recalcó que cerró todas sus empresas en 2013, por lo que no ha tenido ingresos en Chile desde hace casi una década. Dicho esto, enfatizó que “no tengo nada que rebajar de impuestos con esta donación”.

“En ella (la masión) invertí más que eso y le puse mucho cariño en cada rincón, espero que con la venta, puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas”.

También, el multimillonario afirmó que solicitó a la fundación no poner su nombre en el proyecto que financiarán con su generosa donación y destacó el trabajo que han realizado por las familias más vulnerables del país.

“Conozco la valiosa gestión y he ayudado desde hace muchos años a Desafío Levantemos Chile, es más, doné dinero para el proyecto de Juan Fernández. Por cosas del destino, decidí no ir en el avión donde perdió la vida su fundador Felipe Cubillos, el gran Felipe Camiroaga y otros extraordinarios hombres y mujeres de Chile”, escribió.

Para cerrar su declaración, el empresario se refirió a la contingencia nacional y envió un mensaje de esperanza. “Nuestro país está pasando muy malos momentos, pero otra cosa que aprendí de la Biblia es ‘Nunca perder la Fe"”, concluyó.