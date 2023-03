El pasado lunes 13 de marzo, el zoológico Sewerby Hall de Reino Unido anunció la muerte de “Rosie”, el pingüino de Humboldt más longevo del mundo. Según informaron a través de Twitter, le faltaban sólo un par de semanas para cumplir 33 años.

“Estamos desconsolados por compartir la noticia del fallecimiento de Rosie. Era una estrella del zoológico y se creía que era el pingüino de Humboldt más viejo del mundo“, dice el tuit.

“Ella ha traído alegría tanto a los visitantes como al personal, y su legado vivirá a través de su descendencia. Descansa en paz, Rosie. 🐧💔”, concluyen.

We are heartbroken to share the news of Rosie's passing. Rosie was a star of the zoo, and believed to be world's oldest Humboldt penguin. She has brought joy to visitors and staff alike, and her legacy will live on through her offspring. Rest in peace, Rosie. 🐧💔 pic.twitter.com/OcvLDgG9kZ

Esta criatura, fue rescatada en 1990 de un parque de aves y desde entonces se encontraba en Sewerby Hall, donde pasó el resto de su vida bajo protección e incluso tuvo sus propias crías.

Según recoge Futuro 360, Rosie falleció mientras dormía. Además, el zoológico también inició el hashtag #RememberingRosie, para que los asistentes al centro y quienes llegaron a conocerla hicieran memoria o dejaran mensajes de despedida.

Rosie era considerada el pingüino de Humboldt más viejo del mundo, puesto que su especie sólo vive entre 15 a 20 años, pero ella estaba próxima a cumplir 33.

Cabe recordar además que esta especie, oriunda del Océano Pacífico, específicamente de las costas de Chile y Perú, está actualmente en peligro de extinción y su población se ha reducido considerablemente durante los últimos años, producto de la escasez de alimento, la intervención del hombre y el impacto de fenómenos climáticos.

A sad day for the penguin keepers at @SewerbyHall today following the loss of their beloved Humboldt penguin Rosie.

She was believed to be the oldest known Humbolt in the world at just short of 33 years of age. I'll miss seeing her on my visits. RIP, old girl!#RememberingRosie pic.twitter.com/N1MB4fUMNm

