Este martes, comienza la aventura de Colo Colo en la fase grupal de Copa Conmebol Libertadores 2025 vs el equipo colombiano Atlético Bucamaranga en condición de visita, ¿quién transmite el encuentro y a qué hora verlo en vivo por televisión abierta en Chile y por streaming?

Recordemos que el único otro equipo chileno que disputa la misma fase del máximo torneo continental de Sudamérica es Universidad de Chile, que juega este miércoles contra Botafogo, campeón de la última edición del 2024.

Tras salir campeón del Torneo Nacional 2024, Colo Colo clasificó de manera directa a la fase de grupos de Copa Conmebol Libertadores 2025, donde comparte la zona E con Racing de Argentina, Fortaleza de Brasil y su primer rival Atlético Bucamaranga de Colombia.

El partido está pactado para este martes 1 de abril, a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Américo Montanini en la ciudad colombiana.

En el torneo local, previo al encuentro de Copa Libertadores 2025, los ‘Albos’ suman 7 puntos con 5 partidos jugados, con 1 empate, 2 derrotas y 2 triunfos, mientras que por Copa Chile registra 2 partidos ganados, uno perdido y otro empatado.

Por su lado, los colombianos se encuentran en el 11° puesto del campeonato local de primera división; tienen 13 unidades en 11 partidos jugados, fuera de la zona de clasificación a Playoffs.

la fase de grupos de Copa Libertadores 2025 se puede ver de manera online, por medio de la plataforma de streaming de Disney + y por medio de la transmisión de la página web chilevision.cl y la App MiCHV.

En tanto, el partido de Colo Colo vs Atlético Bucamaranga se podrá ver por televisión abierta en Chile por la señal del canal de Chilevisión.

Tras el partido con los colombianos como visitantes, el actual campeón del fútbol chileno volverá a ver acción por la fase grupal de Copa Libertadores el próximo jueves 10 de abril, contra Fortaleza, como locales en el Estadio Monumental.

Jueves 10/4: Colo Colo vs. Fortaleza a las 20:30 horas.

Martes 22/4: Colo Colo vs. Racing Club a las 20:30 horas.

Martes 6/5: Fortaleza vs. Colo Colo a las 21:30 horas.

Miércoles 14/5: Racing Club vs. Colo Colo a las 21:30 horas.

Jueves 29/5: Colo Colo vs. Atlético Bucaramanga a las 20:30 horas.