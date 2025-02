Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Chile debuta hoy en la Copa Davis 2025 ante Bélgica, en la ciudad de Hasselt, con bajas sensibles como la de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry. El primer partido de singles está programado para las 10:00 horas de Chile, con Tomás Barrios (137°) vs Zizou Bergs (60°), seguido por Cristian Garín (133°) vs Alexander Blockx (146°) a las 11:30 horas. Los partidos podrán ser vistos a través del canal DSports de DirecTV en televisión y en streaming a través de la plataforma DGO. Nicolás Jarry no podrá competir debido a problemas de salud, mientras que Tabilo se ausentará por lesión, dejando al equipo nacional liderado por Nicolás Massú en acción.