Más de 60 muertos y miles de afectados y desaparecidos es lo que ha dejado hasta ahora un fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), también conocido como “gota fría” en la localidad de Valencia en España, ¿pero de qué se trata y cómo se forma?

Según los reportes, el inusual evento climático, dejó cientos de automóviles apilados por las calles completamente inundadas. Todo, quedó registrado en videos en redes sociales que retratan la emergencia que se vive en el país ibérico.

Según un informe de National Geographic, una Depresión Aislada en Niveles Altos, conocida comúnmente como DANA, es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la aparición de una bolsa de aire frío que queda aislada en niveles altos de la atmósfera.

Lo anterior, provoca inestabilidad en la atmósfera, generando lluvias intensas y tormentas de hasta 200 km/h, principalmente en las regiones del Mediterráneo y otras áreas del sur de Europa.

En concreto, una DANA o “Gota fría” se origina cuando, por diferencias de presión y temperatura, una masa de aire frío se desprende de la corriente en chorro (una corriente de vientos fuertes que normalmente circula en la atmósfera superior, de este a oeste).

Al quedar aislada, esta masa de aire frío interactúa con masas de aire más cálido y húmedo en niveles más bajos de la atmósfera, generando condiciones de inestabilidad.

Este contraste térmico favorece la formación de nubes de tormenta, lluvias intensas y, en algunos casos, episodios de granizo o tormentas eléctricas.

El principal riesgo que conlleva una DANA es la generación de lluvias torrenciales, las cuales pueden provocar inundaciones repentinas, como afirma EFE Verde. Este tipo de precipitaciones intensas en poco tiempo son especialmente peligrosas en áreas con suelos secos o terrenos con escasa vegetación, donde el agua no puede filtrarse adecuadamente.

Las zonas costeras y montañosas son las más vulnerables, ya que las pendientes favorecen el rápido desplazamiento del agua.

Además de las inundaciones, una DANA puede causar daños estructurales en viviendas y edificios debido a las fuertes rachas de viento, así como desprendimientos de tierra en áreas con mayor inclinación.

🌍🇪🇸 More than 60 people have died due to flooding in the province of Valencia. 1,000 soldiers from Spain’s emergency response units have been deployed, the death toll is expected to rise in one of the worst natural disasters to hit Spain in recent years.

pic.twitter.com/ow9HGf7MYC pic.twitter.com/JL8pfQnJ5w

— EarthXPress (@EarthXPress) October 30, 2024