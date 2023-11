Es fundamental que tu CV sea breve, con una estructura clara que facilite la lectura y no esté sobresaturado de información innecesaria. Poner foto y/o datos muy personales, como edad o estado civil, también está desaconsejado.

Uno de los elementos más importantes a la hora de buscar empleo es un buen currículum vitae. Si bien hay cosas que no puedes controlar cuando postulas, la manera en que presentas la información puede marcar la diferencia entre conseguir o no una entrevista.

Si bien no todos los reclutadores son iguales, y pueden valorar cosas diferentes, sí existen buenas prácticas recomendadas en materia de CV que te pueden jugar a favor en tu búsqueda de trabajo. Sigue leyendo para conocerlas.

7 segundos para impresionar

Según un estudio, los reclutadores demorarían en promedio 7.4 segundos en decidir si tu CV avanzará en el proceso de selección o si, por el contrario, será descartado.

“Es muy importante que el currículum tenga a la vista los requisitos que se piden en la oferta”, indica Sofía Vasquez, consultora de empleo y colocación.

En relación a la estructura, la experta recomienda idealmente una página (máximo dos), y que las secciones comiencen por el nombre seguido de un resumen profesional breve. A continuación, sugiere ingresar la educación relevante, la experiencia relevante y al final una sección que se llame “Otros”.

“Ahí la idea es que uno ponga cursos realizados, otras experiencias laborales, hobbies, idiomas, etc. Eso sí, si alguno de estos ítems es requisito para el cargo es mejor subirlo”, aseguró.

Adapta tu currículum para cada oferta laboral

Recuerda que solo tienes 7 segundos para llamar la atención del reclutador. Por eso, no dejes que tus ganas de mostrar todo lo que has hecho estorbe en la capacidad del reclutador para encontrar las habilidades y competencias que requiere el cargo.

“Yo tengo clientes que pueden apuntar para product manager, marketing e incluso para gestión de personas, entonces tenemos un currículum distinto para cada una de esas áreas, en las cuales pongo solamente las cosas relevantes dependiendo del CV”, comentó Vasquez.

También menciona que una buena alternativa, a veces, es recurrir a herramientas como Chat GPT para que modifique el currículum para que coincida con la oferta. Eso sí, hace la advertencia de no confiar ciegamente en la IA porque a veces se equivoca o exagera. Por esto, es fundamental hacer una revisión posteriormente para asegurarse de no estar mintiendo.

¿Currículum con o sin foto?

No hay una regla escrita sobre si conviene o no poner una foto dentro del CV. Muchos expertos concuerdan en que es algo cultural y depende mucho del país o región donde vivas. Por ejemplo, en Estados Unidos no es una práctica recomendable, sin embargo es algo más común dentro de Latinoamérica, a excepción de Chile.

Al respecto, Vasquez comentó que, al poner una foto en tu CV “te estas prestando para que te juzguen por cómo te ves sin que te conozcan. Obviamente las personas no deberian estar juzgándote por cómo te ves, pero es un sesgo inconsciente que uno tiene y la persona no va a poder evitarlo”.

“Es mejor que la persona te evalúe por tu experiencia y por tus estudios y no por como te ves”, aseguró.

No obstante, hace hincapié en que existen algunos casos donde sí se debe utilizar la fotografía porque la imagen personal va de la mano con la carrera, como modelaje.

No des información de más

Algunas personas suelen incluir en detalles como estado civil, dirección, nacionalidad o incluso el rut dentro del CV. La verdad es que, además de tus datos de contacto para una eventual entrevista, no necesitas incluir tantos detalles de tu vida personal.

“Son completamente innecesarios para el cargo. Te ocupa espacio, lo que hace que el reclutador se demore más en leer tu currículum y pueda descartarte más rápido. Y, un poquito en la misma línea con lo de la fotografía, te pudes estar prestando para discriminaciones innecesarias”, advierte la experta.

Y agregó que “con tu dirección pueden decir, ‘ah esta persona vive muy lejos así que no va a venir’, por ejemplo. Son cosas que no deberían ocurrir pero obviamente pueden. Y ante esa posibilidad mejor evitarlo al máximo. Lo mismo con la edad, lo mismo con el estado civil, uno nunca sabe si la persona que está leyendo tu currículum tiene sesgos respecto a alguna de estas cosas. Si son requeridas para el cargo mejor que se sepa en la entrevista”.

Optimiza tu currículum vitae para ATS

Por último, pero no menos importante, es mejor si tu CV está optimizado para ATS.

Un ATS es un software que hace las de reclutador, filtrando la información de los CVs en base a criterios y parámetros definidos. Entre ellos el uso de palabras clave y la relación semántica de las palabras.

Vasquez explicó que la mayoría de los portales hoy día están empezando a usar ATS. “Entonces siempre es bueno tenerlo optimizado para eso. Si es una empresa grande, de esas que tienen sus propias páginas web, esas sí o sí tienen ATS por lo que ahí hay que ocupar un currículum a prueba de”.

“La mejor forma de hacerlo es que el currículum no se conforme de columnas. Por ejemplo, que en el lado izquierdo de la página tengas ‘herramientas’, ‘información’, etc, y en el lado derecho de la página tengas la experiencia, estudios y otra cosa. No. Todo debe ir de arriba hacia abajo partiendo por estudios, experiencias, y así”, aseguró.

“Ahí el reclutador no tiene nada que ver. Es un computador que está analizando si tu currículum pasa o no, entonces te puedes perder una oportunidad súper buena solamente porque no está escrito de la forma que el computador lo lee”, advirtió.