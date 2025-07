Científicos descubrieron un gen que tiene la capacidad de generar bacterias resistentes a los antibióticos y se está expandiendo por el mundo. Se trata del “npmA” y su hallazgo se publicó en la revista Nature.

Es estudio comprobó que este gen “confiere resistencia a todos los aminoglucósidos clínicamente disponibles” y se concluyó que esto “representa una amenaza significativa para la eficacia de la terapia antibiótica“, dice el paper.

Además, encontraron que ya se ha expandido por el mundo en diferentes especies, tanto humanos, como animales y el medio ambiente. Los países en los que está presente por ahora son: Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Australia y Estados Unidos.

De este hallazgo participaron científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en España, el Instituto británico Sanger (Cambridge), el Pasteur de París (Francia), y otros centros de investigación de Países Bajos y Australia.

El gen otorga inmunidad a todo un grupo de antibióticos vitales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), descubrió el estudio, liderado por Bruno González-Zorn, catedrático del departamento de Sanidad Animal de la UCM.

NpmA2, en concreto, crea bacterias con una resistencia total a los aminoglucósidos, que son un grupo de antibióticos que en la última década se han vuelto fundamentales para los pacientes en UCI cuando fallan otros tratamientos.

Fue detectado por primera vez en bacterias Escherichia coli en una UCI de Japón en 2003, y durante años no había vuelto a aparecer, indicó Gonzalez-Zorn, según recoge DW.

Para la investigación, revisaron casi dos millones de muestras bacterianas de diferentes partes del mundo, lo que resolvió la incógnita de “¿qué había pasado con el gen npmA2?”, dice Gonzalez-Zorn: el gen npmA2 actúa como un “pasaporte genético”, viaja y salta de una bacteria a otra cada vez más patógena.

Así, de la bacteria Escherichia coli pasó a incrustarse en la Clostridioides difficile, causante de graves infecciones intestinales, y en ella se ha diseminado a nivel mundial.

“En una UCI de Holanda tenían una epidemia de una bacteria intestinal con el npmA2. Nos la mandaron, la secuenciamos y vimos que era el mismo gen que creó resistencia a los antibióticos en la bacteria intestinal, pero esta vez en Enterococcus faecium”, agrega Gonzalez-Zorn. Esta última bacteria tiene en España un 30 por ciento de mortalidad cuando se extiende por la sangre.

“Es como un fantasma: casi nadie sabía de su existencia y, sin hacer ruido, ha empezado a aparecer en distintas partes del mundo y en bacterias que ya de por sí son difíciles de controlar”, añade Gonzalez-Zorn.

El hallazgo es especialmente preocupante porque las bacterias en las que se incrusta el gen ya muestran resistencias a otros fármacos.

“El gen npmA2 convierte a las infecciones causadas por estas bacterias en prácticamente incurables”, sostiene Carlos Serna, otro de los autores e investigador de la UCM.

La resistencia a los antibióticos es “una pandemia silenciosa, el mayor problema sanitario al que se enfrenta la humanidad”, apunta González-Zorn.

Según datos de Naciones Unidas, cada año mueren en el mundo 1,2 millones de personas por resistencia a los antibióticos. Aproximadamente 20.000 de esas muertes se producen anualmente en España, una cifra casi 20 veces superior a los fallecidos en accidentes de tráfico.

Parte del problema se debe, según González-Zorn, a que “cada vez hay más resistencia a los antibióticos existentes, y llevamos 30 años sin descubrir una nueva familia de estos fármacos. Al ser medicamentos relativamente baratos, a las farmacéuticas no les resulta suficientemente rentable hallar nuevas formulaciones”, dice, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

La UE está apostando por la colaboración público-privada para el desarrollo de nuevos antibióticos, pero la expansión constatada de este gen que potencia la resistencia a los antibióticos de bacterias ya de por si muy dañinas requiere medidas urgentes de prevención, alertan los investigadores.

Los autores abogan por el desarrollo de nuevas estrategias para combatir las infecciones, y por vigilar el uso de antibióticos: “estas medidas son ahora más urgentes que nunca, si no actuamos ya, nos abocamos a una era donde una simple infección vuelva a ser mortal”, destaca González-Zorn.

El científico también señala que es necesario vacunarse, no automedicarse, controlar el uso de antibióticos en animales y humanos, aislar al paciente cuando se detecta una infección, o practicar habitualmente cuestiones tan sencillas como lavarse bien las manos.

Referencia:

Carlos Serna, Bosco R. Matamoros, Mario Pulido-Vadillo y otros autores. Global dissemination of npmA mediated pan-aminoglycoside resistance via a mobile genetic element in Gram-positive bacteria. Nature Communications, 2025.