Para el 21 de junio estaba programado el levantamiento de todas las restricciones por covid-19 en Inglaterra. Sin embargo, los estragos provocados por la variante Delta obligaron a las autoridades a extender la medida.

Esta corresponde a una nueva mutación del virus que fue detectada por primera vez en la India y que ya es la dominante en el Reino Unido.

De acuerdo a la Agence France-Presse, se estima que esta variante es hasta un 60% más contagiosa que la Alfa, la cual fue detectada en el condado de Kent (sureste de Inglaterra) en diciembre del año pasado.

Además, los científicos han indicado que Delta supone actualmente el 90% de las infecciones en el país.

Según recoge un artículo de la BBC, se registraron 38.000 casos de la variante Delta en los últimos 28 días en Inglaterra.

Aumento explosivo de casos en el Reino Unidos

La pregunta que surge al ver las cifras es: ¿por qué se registró tal aumento en los casos de la variante Delta en el Reino Unido?

De acuerdo a los especialistas, un factor importante en esta tendencia está relacionada con la cantidad de casos que ingresaron al Reino Unido en un periodo corto de tiempo. Esto, provocado por el volumen de viajes registrado tras la flexibilidad en los vuelos.

En ese sentido, la nueva cepa llegó a esta región propiciado por un relajo en las restricciones. Según la Autoridad de Aviación Civil, sólo en abril fueron más de 42 mil personas las que viajaron en ambas direcciones entre la India y el Reino Unido. Los expertos sostienen que menos viajes habría significado que la variante habría tenido menos posibilidades de entrar.

En tanto, las cifras del Public Health England, agencia del Departamento de Salud y Atención Social del gobierno de Inglaterra, indican que los viajeros introdujeron la variante al menos 500 veces.

No obstante, el Dr. Jeffrey Barrett, del Sanger Institute, cree que el número real podría ser mayor a 1.000. Si no se toman las medidas de control adecuadas, una persona podría contagiar, en promedio, a otras tres. Hay que tener en cuenta que se puede dar el caso de que finalmente la persona no infecte a nadie, aunque también podría eventualmente infectar a 30.

En ese sentido, los expertos hablan además del factor azar. Si cinco personas con la variante Delta llegan al Reino Unido, podría darse el caso de que ninguna de ellas transmita el virus. Pero si el número aumenta a 500, las posibilidades de contagio evidentemente aumentan.

Por lo mismo, los especialistas sostienen que la llegada de cinco o 500 personas con la variante podría hacer la diferencia entre que la cepa desaparezca o tenga un aumento significativo.

Esto ha llevado a diversos países a limitar los vuelos, o en otros casos, derechamente han optado por cerrar sus fronteras. Alemania, por ejemplo, endureció sus restricciones y volvió a declarar a Inglaterra como zona de variantes del coronavirus, lo que implica una prohibición general de la entrada de viajeros procedentes de ese país.

Cabe señalar que la variante Delta podría representar el 90% de los nuevos casos de covid-19 en la Unión Europea (UE) a fines de agosto, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

“Basándonos en las pruebas científicas disponibles, la variante Delta es más transmisible que otras (…) y estimamos que a finales de agosto representará el 90%” de los nuevos casos en la UE, indicó la agencia europea.