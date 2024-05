Evelyn Decurguez, conviviente del sargento Carlos Retamal asesinado hace un año y siete meses, expresó sus sentimientos en una entrevista exclusiva con Radio Bío Bío durante el inicio del juicio oral por el crimen de su pareja. Decurguez manifestó su insatisfacción con el sistema judicial al no permitírsele ingresar a la causa ni conocer los detalles de las diligencias realizadas por la Fiscalía, alegando discriminación por no ser la esposa de Retamal. Su anhelo es una sentencia de cadena perpetua sin beneficios para el acusado del asesinato. Además, se siente abandonada por Carabineros al no recibir apoyo institucional. En medio de sus esperanzas de justicia en el juicio oral, Decurguez cuestiona si la justicia ha sido equitativa en casos recientes con personal policial involucrado. El proceso judicial se dirige contra Jeremy Rodríguez, acusado como autor del homicidio de Retamal ocurrido durante una fiscalización policial en Malvilla, región de Valparaíso, en octubre de 2022.

A pesar de la rapidez del proceso en comparación con otros casos similares, Decurguez expresó su insatisfacción con el sistema judicial. Como conviviente de Retamal, no se le permitió ingresar a la causa de Carlos, ni conocer los detalles de cada diligencia que se realizó por parte de la Fiscalía.

“Siento que hubo una discriminación atroz por no ser la esposa de Carlos Retamal y no me permitieron conocer en qué va la causa”, acusó, a pesar de haber vivido con el uniformado durante 12 años.

La única satisfacción para Decurguez sería una sentencia de cadena perpetua sin beneficios para el acusado de asesinar a Carlos. Sin embargo, siente que hubo discriminación en todo el proceso.

“Siento que en todo hubo una discriminación, porque yo golpeé muchas puertas a todo ámbito, llegando hasta el Fiscal Nacional. Hasta el día de hoy yo espero su respuesta y la reunión que me dijo que íbamos a tener. Yo no tengo abogado porque el sistema no me permitió tener un abogado a nivel institucional por ser la conviviente”, añadió.

Asimismo, se siente abandonada por la institución de Carabineros, dijo que no recibió ningún apoyo a nivel institucional.

En cuanto a sus esperanzas para el juicio oral, Decurguez espera una condena ejemplificadora. Sin embargo, tiene dudas sobre si la justicia ha actuado de manera justa en casos recientes que han involucrado a personal de Carabineros.

Juicio oral por asesinato del sargento Carlos Retamal

Este viernes comenzó el juicio oral se lleva a cabo contra Jeremy Rodríguez, el único imputado en calidad de autor del homicidio del efectivo policial.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2022, cuando Rodríguez atacó con un fierro a Retamal durante una fallida fiscalización policial a una carrera clandestina en el sector de Malvilla, en San Antonio, región de Valparaíso.