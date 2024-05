Sabrina Sosa respondió a los dichos de Claudio Valdivia emitidos durante un capítulo de “Ganar o Servir“, donde declaró “no ser deudor de pensión de alimentos” y lanzó duras críticas en su contra.

“Yo no tengo deudas, pero tampoco salgo a aclarar acusaciones graves como la que hizo ella. Pero cuando se prende una cámara, llora“, dijo el entrenador de fútbol respecto a su exesposa.

Ante esta situación, la modelo argentina se conversó con el programa Sígueme, donde desmintió al hermano de Jorge Valdivia, asegurando que el tema se está viendo en tribunales.

“El fin de semana hice un video en mi Instagram donde contaba que no me quiero involucrar mucho en estos temas porque es un tema que no se va a revolver en los medios de comunicación. Sí se está avanzando poco a poco en donde corresponde, que es el tribunal de familia, pero bueno, les puedo decir que, una vez más, lo que yo digo es verdad, no tengo necesidad de mentir”, indicó.

“Tengo la cartola del Banco Estado que es la cuenta para la pensión de alimentos que respalda lo que yo digo, más que eso, no sé. Opinar sobre situaciones o personas no es mi intención, solamente puedo decir que lo que dije sí es cierto y que tengo cómo demostrarlo, también. Eso, y muchas otras deudas más, también”, añadió

Respuesta de Sabrina Sosa

Asimismo, Sosa se refirió a la situación respecto a la propiedad donde vive actualmente, la cual está a nombre de Valdivia.

“La vivienda en donde estoy hoy, que es donde vivo ya hace 11 años, desde el 2013, esta vivienda la compramos en conjunto, donde yo no salgo en la escritura por poco asesoramiento, también por enamoramiento y confianza avancé de esa manera”, expuso.

“Hoy en día yo no salgo en la escritura de esta propiedad, por lo mismo tuve que a través del juicio solicitar al tribunal el poder vivir acá con mi hijo, el cual me lo otorgaron hasta cierta edad, pero es otro de los temas a resolver. La vivienda donde estoy también me corresponde”, concluyó.

Hay que señalar que ambos terminaron su relación hace algunos años, desde ese entonces han tenido varias polémicas.