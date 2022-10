¿Tu hijo es de los que pareciera "disfrutar del terror"? La psicología tiene una respuesta para el particular comportamiento de algunos niños.

Si tienes hijos, sobrinos o conoces niños pequeños, probablemente los has escuchado hablar de Huggy Wuggy o de alguno de los personajes de terror de Five Nights at Freddys, sin embargo, también es posible que los hayas escuchado gritar de miedo cuando ven videos o juegan los videojuegos donde aparecen.

Es precisamente esto último lo que suele llamar la atención, pues aunque los niños reaccionan con terror al ver a estos personajes, siguen consumiendo el contenido, lo cual para los adultos puede resultar contradictorio.

Sin embargo, la psicología tiene una explicación para este comportamiento.

¿Por qué les atraen los personajes de terror?

De acuerdo a Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Santa María, puede haber varias razones por las que a los niños les atraen los personajes de terror.

La primera es por la “sensación de controlar el miedo”, lo cual los más pequeños logran hacer al consumir el contenido en un entorno seguro, por lo que tienen la oportunidad de vivir fisiológicamente el terror, sin estar en riesgo real.

La forma en que los padres presentan o introducen estos personajes a los niños también puede tener influencia en su comportamiento frente a ellos, explica la profesional.

“Si lo ponen como algo prohibido, entonces transgredir este límite resulta interesante y activa la curiosidad”, explica.

No obstante, según Carolina Alarcón, psicóloga de Clínica Los Leones, el consumo de contenido de terror también puede producir una respuesta neurológica que los hace más atractivos.

“Los niños se pueden sentir atraídos a los personajes de terror, principalmente por la fantasía que les generan y la adrenalina a nivel cerebral que provoca estar en contacto con un personaje de terror que tiene todo un misterio“, detalla.

A esto añade que el hecho de que los pequeños tengan un pensamiento muy concreto antes de los 12 años, también influye en el gusto o por estos personajes. “Ellos lo viven de la misma manera que se les presenta”, explicó.

La profesional detalló que la fantasía, el misterio y el temor que rodea a estos personajes los hace “súper adictivo para ellos porque genera adrenalina”.

Riesgos para la salud mental de los niños

Cuando los niños suelen jugar o ver contenido de estos personajes de terror de manera recurrente, es posible que tengan cambios en su comportamiento y salud mental.

Para los padres de estos pequeños puede ser habitual que tengan terrores nocturnos y pesadillas, pero el impacto del consumo de este material puede ir más allá.

Alarcón explicó que “no es sano el consumo recurrente de este tipo de contenido”, esto, pues, puede afectar produciendo “trastornos del sueño, ansiedad, respuestas sobredimensionadas o actuadas por desconfianza”.

De acuerdo a Conejero, psicóloga infanto-juvenil, este contenido audiovisual también les puede ocasionar ansiedad por separación, es decir, los niños tendrán miedo de separarse de los padres o cuidadores.

La razón detrás de estos riesgos para la salud mental se debe a que los pequeños “no discriminan bien la fantasía de la realidad”, lo cual puede verse aún más alterado cuando “el contenido de terror tiene características muy reales”, explicó.

En consecuencia, la recomendación es limitar el consumo de este tipo de contenido y hacerlo bajo supervisión de los cuidadores.