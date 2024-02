Organismos de sanidad en Estados Unidos confirmaron la detección de un caso de peste bubónica en una persona de Oregon, luego de ocho años. El agente contagiante fue un gato doméstico.

De acuerdo al diario español El Mundo, el afectado se encuentra fuera de riesgo vital y el caso no reviste peligro para la comunidad.

“Todos los contactos directos de la persona y su mascota han sido contactados y se les ha proporcionado medicación para prevenir la enfermedad”, indicó Richard Fawcett, responsable de salud del condado de Deschutes.

La autoridad precisó que todos los contactos estrechos de la persona fueron avisados, por lo que se les suministró el antídoto específico.

La peste bubónica es una infección bacteriana grave transmitida principalmente por las pulgas. El organismo que provoca la peste bubónica, Yersinia pestis, vive en los pequeños roedores que se encuentran comúnmente en las regiones rurales y semirrurales de África, Asia y Estados Unidos, explica el sitio de Clínica Mayo.

Su transmisión a humanos se debe a picaduras de pulgas que se alimentan de animales infectados o porque las personas conviven y se relacionan estos animales que tienen la bacteria.

Oregon health officials confirm case of bubonic plague in resident, likely from pet cat https://t.co/PfK1JUImNr

— KGW News (@KGWNews) February 13, 2024