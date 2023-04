El martes 11 de abril se desarrolló uno de los hitos de conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar que suspendió durante 17 años la democracia en Chile. Un acto muy solemne, donde se destacó el rol de defensores de derechos humanos y también se dio espacio a la memoria.

Este 2023, a tantos años de este episodio doloroso en nuestra historia, el Presidente Gabriel Boric Font, nos invita a reflexionar en torno a la democracia como un espacio de relaciones sociales que garantiza los derechos de todas y todos, y en el que podemos expresarnos sin miedo a represalias. Esto es fundamental para una sana convivencia, algo en que debemos estar comprometidos como sociedad.

“La democracia es memoria y futuro”. Este lema en el que se enmarcan las actividades conmemorativas nos lleva a no olvidar, puesto que todos los crímenes que se cometen cuando el Estado ataca a sus propios ciudadanos nos hacen tomar la responsabilidad de cuidar la democracia y el respeto por la integridad de toda la ciudadanía. Si la democracia se atenúa, también decae un futuro con bienestar y respeto por las personas en su dignidad.

El presidente además este mes reforzó el compromiso con el Plan Nacional de Búsqueda que está destinado a encontrar a víctimas de asesinatos por agentes del Estado. “Tenemos el deber moral de no dejar jamás de buscar a quienes faltan, a quienes fueron asesinados y hechos desaparecer por sus ideas y defender la libertad del hombre y la mujer de nuestra patria”, manifestó su excelencia en un evento realizado en marzo.

No se puede poner un contexto para justificar violaciones a los derechos humanos. No se puede culpar a las personas que fueron asesinadas o torturadas por lo que pasó. Eso no se puede permitir, aquí hay una condena histórica transversal y una mirada común sobre las atrocidades del pasado. El respeto a los derechos humanos no puede tener signo o color político.

Debemos defender nuestra democracia con principios que son universales, como nos invita el presidente. De esta manera vamos a poder hacer frente a las amenazas que acechan a las democracias a lo largo de todo el mundo. Por eso defendamos la democracia, garantía de una sana convivencia.