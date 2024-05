Este fin de semana, durante un viaje de entrenamiento en la zona de Putre, región de Arica y Parinacota, el conscripto del ejército de 19 años, Franco Vargas, falleció en medio de circunstancias que son materia de investigación.

El ejercicio no solo acabó con la vida del joven, sino que además dejó a 45 de sus compañeros con un cuadro infeccioso de origen respiratorio.

Por ello, a casi una semana de su muerte, la madre de Franco, Romina Vargas, anunció que demandará al ejército. Fue así que su abogado, Sebastián Andrade, conversó con el matinal de CHV, Contigo en la mañana, donde, entre otras cosas, reveló testimonios de testigos del hecho.

Los hechos relativos a la muerte del conscripto

“Ocurrió el 27 de abril. Estamos recabando información, estamos luchando con un hermetismo bastante fuerte del ejército (…) aún no tenemos el nombre del coronel que iba a cargo de esta campaña”, contextualizó.

Sobre los sucesos que rondaron la muerte, el representante legal detalló que el inicio de la campaña comenzó el pasado sábado, cuando los levantaron a las 05:00 de la mañana.

Tras ello se desplazaron a un sector a más de tres mil metros de altura y las condiciones climáticas eran de -15 grados bajo cero, de acuerdo a Andrade. Sumado a ello, los jóvenes vestían únicamente una polera, además de sus pantalones, “no una primera capa”, aclaró el abogado.

“Antes de iniciar Franco le dice al Coronel ‘yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr’ y el Coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya”, relató Andrade.

“El Coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así. (Franco) vuelve en sí, sigue caminando y se vuelve a desmayar. Al menos en tres ocasiones se desvanece Franco“, explicó el abogado.

“En toda oportunidad Franco le pide que le pasara este abrigo, ‘páseme la chaqueta, por favor, me estoy sintiendo mal’, hasta que en un punto finalmente Franco se desvanece y vuelve al regimiento en Putre sin signos vitales“, detalló Andrade.

Testimonios clave

Sumado al relato del abogado, el matinal también reprodujo dos audios de testigos de la muerte del conscripto muerto en Putre.

El primero de ellos correspondiente a un compañero de campaña y el segundo al padre de uno de los jóvenes que también participó del entrenamiento.

“De 4600 metros tuvimos que bajar a 3100 metros de altura. Compañero, se murió un machucao, se murió un machucao, le dio principio de hipotermia, después le dio una huea al corazón y era compañero nuestro, era un camarada de nosotros (sic)”, se le oye decir a otro conscripto.

“Lo que dicen es verdad, perdió la primera capa. Avisó que no se podía ir y toda la huea, y le avisó al capitán que él creía, no tenía fe de llegar, y el viejo lo trato de cobarde y lo hicieron bajar igual“, afirmó sobre el Coronel a cargo de Franco.

De acuerdo al relato de uno de los padres de los jóvenes, el encargado del entrenamiento: “Despertó el niño y lo siguió aporreando este milico. Le decía ‘te voy a sacar la cresta para que te mueras luego, no te quiero aquí’, después el niño cae desvanecido y le dice ‘viste, un pelao menos, este maldito‘ así nos contó mi hijo llorando”, afirmó de manera anónima.

“No quiere ir a sufrir de nuevo allá arriba”

María, quien dijo ser también madre de uno de los conscriptos, se contactó con el matinal de Chilevisión para relatar lo que le contó su hijo.

Según indicó, su hijo pertenece al mismo escuadrón que el del joven fallecido. El menor, según indico María, vio todo lo que ocurrió con su compañero.

“Me contó que ni siquiera ropa interior los dejan ponerse cada vez que iban a campaña“, relató la mujer, según el testimonio de su hijo.

Actualmente, está en cuarentena, ya que sería parte de los 45 jóvenes que presentaron un cuadro infeccioso de origen respiratorio.

“No he visto a mi hijo desde que salió de aquí de Santiago”, añadió María. “Mi hijo dice que están en cuarentena, pero solamente adentro murmuran de qué es lo que puede tener, porque realmente a ellos les dijeron que era por infección al agua y que ellos tenían problemas con el agua y se contaminaron (…) jamás se les dijo que era por problemas respiratorios ni nada de eso”, enfatizó la mujer.

María relató que su hijo sí tiene problemas respiratorios, y no que sería otro tipo de infección, como relató el mismo Ejército.

Respecto a lo que viven en Putre, su hijo le habría dicho que “no quiere subir a Putre, no quiere ir a sufrir de nuevo allá arriba, porque aparte de tener que llevarlos a esas caminatas, también sufren abusos, maltrato y dice que no son todos los cabos, pero que la mayoría de los cabos sí son así”.

María indica que su hijo se ha tenido que comunicar a escondidas con ella, ya que no le permitirían hablar libremente con sus familiares.

“Me contó que el niño se iba a ir”, añadió María respecto de lo que le contó su hijo por el caso del joven fallecido. “Se cayó en varias oportunidades y ellos como grupo lo ayudaron, pero los cabos se dieron cuenta de que ellos lo estaban ayudando y se molestaron. El niño se cayó y lloraba y le decía que él se quería ir para su casa. Los cabos lo escucharon, le pegaron hasta que ya no abrió más los ojos“, relató la mujer.

Incluso, su hijo le dijo que durante la noche, como grupo se reunieron y lloraron por lo sucedido. Sobre el conscripto fallecido en Putre, recalcó que era un buen compañero.

El hijo de Carolina, madre de otro joven que se encuentra realizando el servicio militar en el mismo recinto, también estuvo en un ejercicio donde se desvaneció.

La madre añadió que su hijo se desvaneció y que lo tuvieron solo con paracetamol y que tras la muerte de Franco, recién lo habrían llevado a otro recinto asistencial donde le dieron Salbutamol.

Las medidas del Gobierno

Esta mañana, la Ministra Secretaria General, Camila Vallejo, fue consultada sobre la muerte del conscripto en Putre, donde afirmó que el Gobierno se encuentra recabando información al respecto.

“El Ministerio de Defensa está trabajando intensamente en recoger toda la información con la mayor responsabilidad posible de lo que está sucediendo con este grupo de conscriptos”, declaró.

A lo que agregó que los jóvenes afectados: “Deben ser protegidos y son muy importantes para el trabajo de defensa de nuestro país y otras labores”.

La declaración del Ejército de Chile

Por su parte, el Ejército se refirió al hecho a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde afirmaron que todo habría ocurrido durante un “descanso”.

“En una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuartel Militar en la comuna de Putre, y mientras se realizaba un descanso, un soldado conscripto (Q.E.P.D.) presenta problemas respiratorios, siendo trasladado de inmediato en vehículo a la enfermería del predio de instrucción, donde fue estabilizado por el Enfermero militar y posteriormente trasladado al CESFAM de la comuna de Putre, lugar donde lamentablemente se constata su deceso”, declararon.