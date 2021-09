En “fiestas Patrias” las personas comen sin control y mezclan alimentos incompatibles, con lo que se generan problemas estomacales o gastrointestinales. El consumir alimentos con pérdida en su cadena de frío, y muchas veces en descomposición, nos lleva a cuadros agudos de intoxicación.

Conversar, beber y comer trozos muy grandes de carne o pan, no masticar sino tragar, puede ocasionar atragantamiento, una obstrucción que genera gran desesperación, provocando asfixia, por lo que se debe recurrir a una persona que domine la maniobra de Heimlich como solución práctica, incluso recurrir a una acción oportuna de traslado a la asistencia pública, para una atención especializada.

El beber en exceso provoca en el consumidor acciones poco precisas y torpes, que llevan a caídas del mismo nivel, manejo temerario del fuego, de cuchillos, martillos, serruchos, herramientas en general, cierre de puertas de forma violenta y caminar descuidadamente por la calle, etc. Conducir luego de beber alcohol, hace que el conductor, además de arriesgarse, tenga reacciones lentas, lo que puede provocar choques, atropellos, accidentes. Dormir ebrio (en niveles extremos, en estado incluso de inconsciencia) puede significar ahogarse con su propio vómito o tener nula reacción frente a un incendio, terremoto, o una emergencia donde se requiere su participación.

El hacer fuego en una parrilla es un arte, pero el uso de “acelerantes” para mejorar la llama, como gasolina, aceite, kerosene, cera, petróleo, pueden provocar un flamazo, que queme al parrillero, su entorno, la ropa, el cortinaje, incluso todo el combustible que rodee la parrilla (papel, carbón, bidón de acelerante) y transformar la fiesta en un incendio. Así mismo el uso del secador de pelo o ventilador crea un lanzallamas, por aumento del oxígeno en la combustión; el contacto del fuego con la ropa sintética de los observadores que muchas veces son niños, también puede ser un episodio de emergencia.

Por otro lado, el covid-19 presente en estas fiestas, nos exige redoblar cuidados con la distancia física, a los menos dos metros entre invitados si está sin mascarilla, con especial cuidado con la gente de tercera edad o con preexistencias. Uso de mascarillas si no está comiendo o bebiendo; prepare una mesa con distancia física, conserve su vaso, sus utensilios, no mezcle elementos. Las ensaladas en el plato, nadie saca ensalada y carne con el servicio que ha llevado a su boca. Cada dos horas un lavado de manos, no lleve sus manos a la cara, cuidado con los estornudos, con los cantantes improvisados, o las conversaciones sin guardar las medidas de seguridad, limpie baños después de cada uso, “recuerde a mayor exposición mayor riesgo de contagio”, privilegie espacios abiertos.

Estas fiestas patrias con cuidado especial y con cuidados por covid-19 de seguro serán mejores.