Fue cosa de minutos y el poder de los medios sociales. El domingo 4 de julio de 2021, una sola imagen llenó las redes y se convirtió en la insignia visual del proceso que se inauguraba, no sin problemas, en los jardines del ex Congreso Nacional. La imagen que muestra de espaldas a la electa presidenta de la Convención Constitucional, la Dra. Elisa Loncón, y su vicepresidente, el abogado Jaime Bassa, mirando hacia la asamblea a contra luz, inmortalizó de manera muy sensible y potente la inauguración de un proceso altamente esperado por una importante parte del país: la redacción de una nueva constitución para Chile.

Pero lo que muchos no saben es que esa imagen no fue tomada por la prensa ni por un fotógrafo contratado para ello; la imagen fue capturada por Cristina Dorador, bióloga, investigadora y convencional constituyente electa por el distrito 3, quien solo con su teléfono móvil y un muy buen ojo fotográfico capturó el momento preciso, dando además cuenta de la amplia diversidad social, cultural y territorial de esta asamblea. Fue la misma Cristina Dorador quien subió la imagen a sus medios sociales y debido a su potencia, ésta se volvió masiva en cosa de minutos, alcanzado más de 10 mil preferencias en Twitter a la fecha.

La fotografía despertó también el interés de los socios y socias de Wikimedia Chile, capítulo local del movimiento Wikimedia y que participa, entre otras cosas, en la producción y edición del contenido de Wikipedia, la enciclopedia libre más importante del mundo. Por iniciativa de esos editores, Cristina Dorador accedió a donar su imagen al repositorio audiovisual de Wikimedia, dejando esta crucial fotografía a disposición de la comunidad de Chile y el mundo, con los derechos totalmente liberados.

Pero ese proceso no fue fácil. Dentro de la propia comunidad Wikimedia se dudó de la autoría de la imagen, marcándola incluso para borrado por desconfiar que se tratara de un trabajo personal y suponer que era una fotografía profesional con derechos reservados. Allí el rol de los wikimedistas de Chile fue crucial; fueron ellos quienes gestionaron los permisos, parlamentaron con la comunidad global y lograron defender la imagen que hoy ilustra el artículo de la Convención Constitucional en la Wikipedia en Español, pero también en sus versiones en inglés, francés, alemán y catalán; la foto, además, es parte del artículo Historia de Chile, algo que sólo respalda su valor como registro histórico y simbólico del momento coyuntural que vivimos como sociedad.

Actualmente, a un mes de comenzada la Convención, la fotografía de su inauguración alcanza casi 40 mil visitas en Wikimedia, con un promedio de más 1200 visitas diarias. Y vale la pena destacar que este impacto es el resultado del engranaje de colaboración tan distintivo y propia del wikiuniverso, donde miles de personas trabajan juntas y con la certeza de que el conocimiento es colaborativo y su construcción es colectiva.

Nuestro entorno social se compone de miles de miradas y miles de personas que están interactuando, aportando, colaborando entre sí; siguiendo la analogía con la historia de esta foto, todas nuestras acciones completan la gran imagen que es nuestra sociedad y donde todos somos un píxel más de este gran cuadro. La historia de esta imagen y el poder contar cada paso dado hasta asegurar su difusión y liberación hacia la comunidad, nos cristaliza precisamente el que cada uno, cumpliendo su rol -desde Cristina que tomó la foto hasta quien la contactó, hasta quien la subió, hasta quien gestionó el permiso, hasta quien la defendió, hasta Wikimedia Chile que la difundió- todos y todas contribuimos a un pedazo de esta historia; todos ayudamos a dar forma a esa memoria visual que transmitiremos al mundo y las generaciones que nos sucedan. Ese es el círculo virtuoso de Wikimedia, aquel que nosotros como organización nos comprometemos a fomentar, facilitar y entusiasmar.

En sus 20 años de vida, Wikipedia y la comunidad Wikimedia, han instalado un nuevo paradigma tanto en Internet como en la sociedad: cualquier persona es capaz de construir contenido relevante para la comunidad, desde su contexto, desde su experiencia, desde sus vivencias. Y en las imágenes eso es aún más claro: todos y todas estamos viendo algo que puede ser de interés, que puede ser útil, incluso que puede ser histórico. Es sólo cosa de atreverse, de capturarlo y de compartirlo; mejor aún si se hace a través de las diversas plataformas wiki, que son libres y colaborativas. Y el resto es historia.