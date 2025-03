Quienes tuvimos el privilegio de asistir a la reunión entre el presidente Sebastián Piñera y su homólogo Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en septiembre de 2018 (sí, cuando alguien tuvo la insólita idea de convencer a última hora a nuestro mandatario de presentar la bandera chilena dentro de una versión equivocada de la estadounidense), presenciamos entonces una conversación fresca, extensa e intensa y rica en contenidos.

Vimos también la sintonía entre dos políticos enérgicos y no tradicionales, provenientes del mundo empresarial y del voto ciudadano “propio”, “personal”, que se escucharon mutuamente con respeto. Claro, Chile era entonces otro, ejemplo en la región, en fin. Y ese día escuchamos además de primera mano la visión de mundo de Trump y captamos en alguna medida su estrategia.

Lo que Chile supo de Trump en 2018 y que Europa ignoró

Me sorprende que Europa -continente en que viví quince años dedicado al periodismo político- se sigan extrañando de la actitud de Donald Trump hacia ellos. Lo que nosotros escuchamos entonces en el Despacho Oval no puede haber sido materia desconocida para los alertas europeos. Deben haberlo tal vez ignorado o quizás olvidado, o a lo mejor no creyeron que Trump volvería a la Casa Blanca.

Pero sorprendidos no pueden estar. En concreto: ante una pregunta de Piñera sobre cómo lograría acelerar aún más la economía, Trump dio una respuesta simple, pero conceptual: reduciendo el gasto militar estadounidense en Europa y concentrándose en las regiones cruciales para que el país pudiera enfrentar los nuevos retos mundiales.

Esto implicaba, a su juicio, obligar a los europeos a destinar al menos 2% de su PIB a defensa, a lo que se habían comprometido hace mucho, pero no cumplían. Por cierto, hoy los europeos reconocen que necesitarán como mínimo 5% para empezar a suplir el eventual retiro de Estados Unidos de su continente.

Recuerdo cuánto irritaba el incumplimiento europeo a Trump. Aseveraba que tras la Segunda Guerra Mundial y ante el avance del estalinismo en una Europa devastada, era entendible que Estados Unidos aportara lo esencial en reconstrucción, suministro de capitales y provisión de la defensa, pero desde los años setenta esos países figuraban entre los más prósperos del planeta.

El giro de Trump: menos Europa, más Estados Unidos

Lo imperdonable para Donald Trump era que ningún presidente estadounidense hubiese ajustado las cuentas a la nueva realidad. “Países que en los años cincuenta estaban en ruinas son hoy máquinas de hacer dinero, pero los seguimos protegiendo como si el tiempo no hubiera pasado, y mire cuánto ha caído el nivel de vida de nuestros trabajadores”, comentó Trump.

Gran parte del admirado bienestar social europeo, que Estados Unidos no se puede permitir, y por lo cual a menudo es criticado desde Europa, ha sido posible precisamente porque Washington proveía la protección y asumía la defensa militar de los intereses occidentales en todo el globo.

En ese momento, tuve la impresión de que Trump aún no tenía completamente definida su visión geopolítica, una perspectiva que fue madurando y consolidó fuera de la Casa Blanca. Sin embargo, había algo de lo que sí parecía convencido: Estados Unidos no podía seguir haciendo más de lo mismo, porque eso lo llevaría al despeñadero dentro del nuevo orden mundial en ciernes.

Trump consideraba insostenible mantener el rumbo en varios frentes: la protección de aliados, la migración desbordada, la guerra cultural “wokista” —originada en las universidades de élite y que desestabilizaba a muchos— y la globalización, que, a su juicio, se había convertido a Estados Unidos en el mayor perdedor. Pero ese día, en su oficina, fue categórico: el país no podía seguir sosteniendo militarmente a Europa y otros aliados lejanos mientras descuidaba frentes internos que, ante el avance de China, requerían atención urgente y recursos contundentes ante el avance de China.

Un Donald Trump consciente de la decadencia de EE.UU

Quien considere que la doctrina Trump es de su exclusiva elaboración personal, se equivoca. Da la impresión de que se nutre de visiones geopolíticas, escenarios e inquietudes, de lo cual es improbable que estén ausentes sectores del Pentágono, de agencias de inteligencia y grandes empresas, en particular las de armamento y tecnológicas. Mientras la mayoría de los países tienen como horizonte máximo la próxima elección presidencial, el horizonte de las superpotencias -tanto de las ascendentes como declinantes- se ubica a treinta, cincuenta o más años plazo.

Me temo que Europa ha perdido la claridad con la que solía ver a Estados Unidos, o al menos al país que surgió tras la globalización, la migración masiva, el fin de la Guerra Fría, las traumáticas batallas culturales y la polarización ciudadana.

Mientras Europa sigue hablando desde los ideales de la Ilustración, los Estados Unidos actuales se expresan desde sus propias preocupaciones, cada vez más marcadas por la creciente conciencia de su decadencia. Su única luz parece ser la esperanza de volver a ser el país que fue, una idea que Trump captó con agudeza y lo llevó dos veces a la Casa Blanca.

Los europeos, tal vez resignados a ser la gran historia y la inmensa fuente de inspiración de Occidente, parecen no comprender este anhelo estadounidense. Se esté o no de acuerdo con el lema MAGA, este encarna la vitalidad y la subjetividad de los sueños alimentados por la nostalgia.

¿Qué pretende Donald Trump con su tratamiento “shock and awe” de la política internacional? ¿No se estará disparando en los pies impulsando una guerra de aranceles en la que nadie gana, desacoplándose de Europa y dejando así un vacío que China, Rusia, la India, otros, van a llenar, unos a través del comercio y la tecnología, otros mediante la amenaza militar? Hasta hace poco Alemania dependía sensiblemente del combustible ruso y depende hoy en medida importante de lo que exporta a China o producen allá sus empresas.

Cuando Trump habló de comprar Groenlandia, pensaron que divagaba. Cuando invitó a Canadá a integrarse a EEUU, se burlaron de él. Cuando amenazó con recuperar el Canal de Panamá, se lo acusó de ser colonialista. Cuando amenazó a México con aranceles si no paraba la migración, muchos se sintieron ofendidos. Pero si analizamos lo que aquello puso de relieve, vemos que Trump tocaba con esas declaraciones nervios importantes de la política mundial.

Pocos sabían, por ejemplo, de que Groenlandia tiene apenas 58.000 habitantes, en su mayoría inuits, que sueñan con independizarse de los daneses, a los que se sienten sometidos. ¿No es acaso una oportunidad para ese pueblo inuit que mal se lleva con quienes los conquistaron, para independizarse y entrar en alianza con quien más le convenga? Trump intuyó que si no se acerca él, se acercará China.