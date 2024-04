No hay peor gobierno en la historia post recuperación de la democracia que éste, el que encabeza el Frente Amplio. Es cierto, no volverán a gobernar ni en 50 años (si aún existen), pero el daño que han dejado en su camino lleno de soberbia, superioridad moral, falsa probidad, es simplemente incalculable.

En dos años de desgobierno han sido incapaces de sacar adelante las principales reformas que se comprometieron con Chile. Sino que además no han podido cumplir con sus “nichos de electores” a los que les prometieron saldar “la deuda histórica”; el CAE; la recuperación de tierras en el sur (Hacienda Rupanco por ejemplo) y tantas otras materias. Para que decir lo que pasa en educación que fue “su caballito de batalla para llegar a gobernar”

Quisieron encabezar un proceso constituyente en que nos llevaron al abismo.

Este es el único gobierno en el mundo que gana un proceso de entrada 80/20 y que pierde el Plebiscito de salida estrepitosamente, porque no supieron escuchar.

Se bañaron en sus perfumes de ego, de narcisismo y arrogancia y vendiendo su extremismo medioambiental, su plurinacionalidad (en la Araucanía fue donde fueron más aplastantemente derrotados).

Su agenda valórica que partía con aborto libre; su animalismo fanático, hicieron que la ciudadanía se ahuyentara y perdiéramos la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución para Chile.

Escándalos de corrupción

Pero ello no es todo. El partido ancla de este Gobierno (RD) se ha visto envuelto en los más escandalosos actos de corrupción a través de las fundaciones, a las que traspasaron de manera directa millonarios recursos con fines que hoy están siendo investigados. Esos dineros debieron haber sido ocupados en mejorar la vida de miles de familias que viven en campamentos.

Habrá algo más canallesco de un gobierno, que sus “fieles militantes” aparezcan en actos de este tipo, cuando tenemos a miles de compatriotas viviendo sin agua potable y dependiendo de camiones aljibes, sin alcantarillado, con caminos en pésimo estado; con sus postas o CESFAM goteándose o en pésimas condiciones?

Habrá algo más canallesco que todo Chile sea testigo directo de estos actos inmundos, en donde hasta las imputadas se burlan del país y de Chile entero, gozando desde sus piscinas particulares, con medidas cautelares incomprensibles y aberrantes?

Araya y Contreras privados largo tiempo de libertad en el norte (Antofagasta) fueron los “chivos expiatorios” de un diseño muy bien planificado, para dar la señal al país que la justicia estaba actuando.

Esposados de manos y engrillados de pies son la imagen de la TV y la prensa, cada vez que aparece algo nuevo en el caso de Democracia Viva. Nunca Chile probablemente conocerá a los verdaderos diseñadores del modelo de defraudación con las fundaciones; porque a esos tal cual ocurrió años atrás en el caso Penta, “los protegerán por razones de Estado”.

Por denunciar la corrupción he sido objeto por parte de Ministros de este Gobierno de feroces persecuciones, conocidas muchas de ellas por el propio Presidente que ha hecho caso omiso a nuestros reclamos.

En estos días un medio que se “declara independiente” pretendió manchar mi honra y la de mi familia con acusaciones absurdas y sin sentido. Respecto a mi patrimonio he sido objeto de investigaciones por la parte de la justicia, con contundentes resultados que dan cuenta de mi actuar, siempre en el marco de la probidad.

No me callarán

Sigo creyendo que el robo en el Ministerio de Desarrollo Social es un “tongo” inaceptable que debe investigarse a fondo. Nadie en Chile “cree lo de los sobrinos” del propio Ministro de la época o del Uber para trasladar lo robado. Ni menos que los ladrones hayan sido tan osados para pagar con transferencia electrónica.

Como si ello fuera poco nos hemos enterado que el delincuente que recibió y descerrajó la caja fuerte del Mideso, quedó libre. Ni siquiera con clases de ética o trabajos voluntarios pretendieron tapar esta nueva burla de la justicia.

Chile está viviendo una crisis de corrupción sin precedentes, en las que ni se salvan los altos mandos de las fuerzas institucionales encargadas de combatir el crimen organizado. En Venezuela, Ecuador, los políticos o quienes denuncien corrupción si no son silenciados, son víctimas de sicariatos violentos, ellos o sus familias.

Acá en nuestro querido Chile, no estamos lejos que lleguemos a aquello.

Por denunciar la corrupción estos meses he vivido de todo

Seguiremos en la denuncia responsable, porque la única forma de construir un país con una sólida democracia es que los corruptos estén en la cárcel. Que los cometan delitos graves contra la seguridad del país tengan penas ejemplificadoras y que aquellos que tienen mucho dinero y pueden pagar fianzas de 100 millones para estar en su casa después de estar acusados de delitos sexuales graves no queden impunes.

Ciper me escogió a mi como “la cortina de humo perfecta” para tapar todo lo que el país conoce día a día. Pero no me amilanarán ni atemorizarán porque jamás he actuado al margen de la ley.

Jamás Ciper ha investigado a alcaldes acusados de graves delitos sexuales. Jamás ha dicho nada de las eventuales conversaciones de Hermosilla con cercanos a la Moneda en esos 770.000 WhatsApp que hoy están en poder la justicia.

Jamás el “medio independiente” investigó el grave caso de un fiscal en Puerto Montt que obstruía las investigaciones en el caso convenios, pero que lo salvaron sus importantes nexos con altos miembros del poder judicial. Para ellos eso no era importante.

Lo importante era pretender manchar al que estaba incomodando a la Moneda. Al que con cada acusación fue profundizando la crisis en el caso Convenios. No duden que seguiré en la misma línea. Ese es mi compromiso con Chile.

Un llamado al presidente

Hago un llamado respetuoso al Presidente a que no sigan en su gobierno, obsesionados con el legado. Chile clama por combatir la corrupción y que exista más seguridad. Ya fracasó el “sueño de ser la réplica de Allende y de ser el gobierno mas feminista del mundo”.

Nos convertimos en un gobierno que terminó asociado por 30 años más con Ponce Lerou el yerno de Pinochet; de la mano de los dueños de las isapres otorgándoles un perdonazo inaceptable y coqueteando con las AFP.

Quedan dos años para revertir este pésimo primer tiempo. Consolidar el Plan de Emergencia habitacional es una tarea importante. Mejorar las pensiones debe ser un imperativo moral.

Quizás aquellos ministros(as) que lo acompañan en los “asados” de término de la jornada, le dicen que está todo bien en Chile. Le están faltando a la verdad, tal cual lo hicieron muchos de los mismos, cuando le hicieron creer que el proceso constituyente estaba ganado.

Los “superiores morales” solo conocen la incondicionalidad.

No existe en su vocabulario la palabra lealtad.

Y para gobernar con éxito, es mejor hacerlo con ministros(as) y autoridades de terreno, humildes, de buen trato, en los que la soberbia no tenga cabida. En donde Chile y nuestra gente, esté por sobre sus “egos”. Tarea muy compleja dado lo que nos has mostrado en esta primera etapa.