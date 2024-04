Espinoza se declara "sentido" con el PS por no apoyarlo tras reportaje y hace comparación con Jadue

El senador Fidel Espinoza explicó el porqué "se sintió" con su partido, luego de que saliera un reportaje de Ciper donde revelan un negocio inmobiliario que reportó $4.200 millones a la familia del parlamentario.

El senador del PS, Fidel Espinoza, dijo estar sentido con su partido, puesto que no lo respaldaron a raíz del reportaje de CIPER que reveló nexos inmobiliarios que le reportaron $4.200 millones a la familia del parlamentario, quien además es presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado.

De acuerdo con la investigación, la familia de Espinoza se hizo de un terreno de 109 hectáreas que su padre obtuvo después de una “toma” durante el gobierno de Salvador Allende, en la ciudad de Puerto Montt.

Sin embargo, su padre fue ejecutado por la Dictadura y tras procesos judiciales, la propiedad pasó a manos de su madre y hermanos.

En un comienzo el suelo era agrícola, pero en 2009 su precio se elevó al pasar a ser de uso urbano.

Por lo mismo, en 2017 la familia vendió una parte al empresario José Miguel Martabid, hermano de un constructor con múltiples proyectos de vivienda social que han sido “apalancados” por Espinoza.

La familia de Espinoza ganó un total de $4.200 millones por dicha venta. Así lo reveló el reportaje de CIPER, donde dan a conocer detalles de los negocios familiares del senador por Los Lagos.

Fidel Espinoza y apoyo del PS

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Espinoza señaló que “si voy a la pregunta original de ¿por qué estoy sentido con mi partido? Ya por lo menos hoy día la presidenta me dio el respaldo y eso a mí me deja muy tranquilo, que lo haga ella, que es la presidenta del partido”.

“El Partido Comunista ayer salió respaldando a una persona que tiene acusaciones por cinco delitos, a un alcalde que tiene cinco delitos, acusado por el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía”, añadió el parlamentario.

Añadiendo que él sintió que “siendo un diputado, que he trabajado por la gente, he tenido las amplias mayorías en mi región, obviamente que me sentí pasado a llevar por declaraciones de otro parlamentario, el señor Naranjo, que tiene un tejado de vidrio gigante, pero que no trepida en tratar de mancillar la honra de las personas”.

“Yo en política puedo entender que a ti te ataquen, yo tengo que asumir eso, soy político, que me ataquen es parte de la política. Pero cuando ya involucran a tu familia, mis padres están muertos, mis hermanos están vivos y tenemos hijos, que también sufren con situaciones de este tipo. Por lo tanto, yo las enfrento de cara al país”, sostuvo Espinoza.

