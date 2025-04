El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), reiteró que Irací Hassler (PC) está mintiendo al acusarlo de filtrar chats con Karol Cariola (PC), ya que gran parte de las conversaciones habían sido filtradas antes de recibirlas. Desbordes señaló que Hassler no lo acusa directamente porque sabe que está mintiendo, por lo que se querellará si ella lo hace. Además, pedirá al Ministerio Público que Hassler precise su querella por la filtración de los chats, ya que considera que busca desviar la atención de la investigación por el presunto tráfico de influencias en la que está involucrada.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), insistió en que Irací Hassler (PC) está mintiendo tras la filtración de chats y señaló que la querella de la exalcaldesa, al no ser nominativa, demuestra que ella sabe que él no divulgó sus conversaciones privadas con la diputada Karol Cariola (PC).

En diálogo con La Radio, el jefe comunal reiteró que Hassler sabe que él no filtró los chats con Cariola.

“La señorita Hassler sabe que no accedimos a los chats donde ella insulta a autoridades. Ella sabe que tres cuartas partes de lo filtrado se filtró antes de que recibiéramos los chats y, por lo tanto, sabe que nosotros no hemos filtrado nada. Y cuando ella, de manera indirecta, acusa, está mintiendo. Me encantaría que fuera más clara”, comenzó diciendo Desbordes.

El alcalde de Santiago aseguró que Irací Hassler no lo ha acusado explícitamente de filtrar sus chats con Cariola porque “sabe que está mintiendo“. Por lo tanto, si la exjefa comunal lo apunta directamente, él se querellará en su contra.

La ex alcaldesa @IraciHassler miente con tal de desviar la atención de lo principal: Su responsabilidad en actos que están siendo investigados como tráfico de influencias. Presenta una querella “contra quienes resulten responsables”, sin atreverse a acusar directamente, pues sabe… https://t.co/LC5NYJ3eMR — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) March 31, 2025

Desbordes pedirá precisar la querella de Hassler por filtración de chats

“Por eso yo voy a actuar ahora en tribunales para exigir que sea más precisa, porque está jugando con unas declaraciones oblicuas que lo único que buscan es desviar la atención de lo principal: que ella está siendo investigada por tráfico de influencias“, agregó Desbordes.

Por lo tanto, el jefe comunal adelantó que le solicitará al Ministerio Público exigir a Hassler que precise si se querelló en su contra. Esto en relación con la acción judicial presentada por la exalcaldesa contra quienes resulten responsables de la divulgación de los chats de ella con Cariola.

En ese contexto, Desbordes manifestó que ni Hassler ni su defensa tuvieron “el coraje” de acusarlo formalmente en la querella. Situación distinta a su acción, pues él se querelló contra su antecesora en el municipio de Santiago y la diputada Cariola por tráfico de influencias.