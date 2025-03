El más reciente estudio de seguridad de CORPA Estudio de Mercado dio a conocer que la delincuencia en la RM se mantiene en niveles altos entre enero y febrero de 2025. Asimismo, se destaca que, pese a la implementación del plan Calles Sin Violencia por parte del Gobierno, no se han registrado cambios significativos en materia de seguridad.

En los datos obtenidos en el análisis de CORPA, se desprende que un 24 % de las personas encuestadas reconoce que ella o alguien de su hogar ha sido víctima de un intento o un robo consumado durante el último mes. Esto es solamente un 3 % menos que la cifra de noviembre y diciembre.

En cuanto a la violencia de estos ilícitos, se mantiene en cifras elevadas, pues alcanza un 57 %, un 3 % más que en el periodo anterior.

También se observa una creciente concentración de delitos en la vía pública. Entre enero y febrero, se llegó a la conclusión en el estudio de que un 73 % ocurre en este espacio.

“Históricamente, los meses de enero y febrero presentaban una baja en los niveles de delincuencia, pero este año esa tendencia no se dio. Lo más preocupante es que los niveles actuales son prácticamente los mismos de hace dos años, sin mejoras en la seguridad“, señaló Pavel Castillo, gerente de Intelligence en CORPA.

Altos niveles de delincuencia pese al plan Calles Sin Violencia en la RM

Desde CORPA hacen alusión a las diversas medidas para frenar el aumento de la delincuencia en la capital, mencionando el plan Calles Sin Violencia. Cabe recordar que la segunda fase de la iniciativa se implementó en agosto de 2024, con el despliegue de 909 nuevos carabineros en la RM, con el fin de reforzar la seguridad en puntos estratégicos como centros comerciales y estaciones del Metro de Santiago.

Incluso, el Gobierno y Carabineros anunciaron a inicios de este año el nuevo fortalecimiento del plan, con una intervención policial focalizada en zonas de alta concurrencia de delitos violentos en la capital. Así, se reforzaron procedimientos tales como controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y búsqueda de prófugos.

“La gente sigue sintiendo que la seguridad no mejora y los datos lo confirman. No estamos viendo una reducción en la delincuencia y, al contrario, la vía pública se está convirtiendo en un foco aún más crítico. Las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes y no han generado cambios reales en la seguridad de las personas“, concluyó Castillo.