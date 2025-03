Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Contraloría General de la República emitió un instructivo reforzando la obligación de funcionarios públicos y trabajadores del Estado de comparecer ante Comisiones Especiales del Congreso, sin importar su tipo de contrato. Expertos señalan que esta exigencia siempre ha existido y no se ha abusado de ella. El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, ha sido criticado por no asistir a una citación en 2023, argumentando que al ser funcionario honorario no estaba obligado. Parlamentarios como Henry Leal y Camila Musante expresaron su preocupación por esta negativa, destacando que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas ante el Congreso según el instructivo de la Contraloría, el cual enfatiza la obligación de proporcionar información y antecedentes sobre su gestión y uso de recursos públicos.