La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, agradeció los mensajes de preocupación que le han llegado, luego de ser víctima de un robo por sorpresa mientras transitaba por Santiago Centro.

En concreto, la parlamentaria fue abordada por dos motocicletas cuando iba a camino de su oficina. Los delincuentes, quienes escaparon rápidamente, portaban bolsos de la aplicación Rappi y de forma sorpresiva le sustraen su celular.

A través de su cuenta de Instagram, la parlamentaria publicó un video refiriéndose al hecho.

“Vi que se filtró una denuncia que hice en Carabineros sobre un robo por sorpresa del que fui víctima, hace algunas horas. Quiero decir que estoy bien, que iba caminando, llegando a mi oficina en la comuna de Recoleta, con el celular en la mano, mala mía, en la calle, mirando el celular”, manifestó Orsini.

Añadiendo que “pasó una moto, me sacó el celular de las manos y siguió. No sufrí ningún tipo ni forma de violencia”.

Así también comentó que se dirigió a Carabineros, donde hizo la denuncia correspondiente, sin embargo, dijo que “no tenía intención, ni que saliera en la prensa, ni que se filtrara, ni que se preocuparan, ni nada”.

“Pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien, que estoy acá en Recoleta. Voy entrando a una actividad con adultos mayores. Gracias por la preocupación, estoy perfecto, no me pasó nada, solo me sacaron el celular de la mano y arrancaron. Así que gracias por la preocupación, estoy bien”, finalizó la diputada RD.