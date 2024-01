Hace aproximadamente dos semanas, el director de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, realizó un informe que reveló falencias en las finanzas de la Corporación del Teatro Municipal de la comuna.

Dicho informe, se suma a otras investigaciones que se realizan en el municipio, que es administrado por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI). Específicamente, por horas extraordinarias abultadas, la compra de una casa para un Cesfam por el doble de su valor comercial, y presuntas irregularidades en el área de compras.

Entre dichas falencias, está el pago de hasta más de $10 millones de sueldo mensual a la gerente general del teatro, Constance Harvey. Quien, recordemos, renunció voluntariamente el pasado 3 de enero.

En concreto, el sueldo de Harvey era de $5.364.613. Ello, además de su gratificación, recibió el pago de un “bono septiembre”, por $2.407.324. Sin embargo, dicho informe señaló que incluso considerando los pagos no autorizados, correspondía transferirle ese mes $6.308.733, pero se le depositaron $10.077.396, sin que la diferencia estuviera “justificada ni documentada”.

El pasado 11 de enero, se realizó una comisión especial de concejales, en la cual se abordó la respuesta del teatro que justifica los beneficios no escritos que derivaron en sobresueldos.

Donde explican que en los estatutos de la fundación Teatro Municipal se facultaba a delegar en el gerente el “ejecutar las medidas económicas que se acuerden”. Y luego citan un acta de un directorio de 2010, en la cual se confirió al gerente, en ese entonces, Arturo Hughes, quien fue desvinculado por Peñaloza.

Según él, tras negarse a contratar a un cercano a la edil— un poder para fijar remuneraciones y “demás beneficios del personal”, de acuerdo a información de La Segunda.

“Históricamente, la fundación ha entregado tales beneficios, incluido el bono anual al gerente general, equivalente a una remuneración bruta adicional”, concluyeron. Especificando que ese bono se otorga desde 2013; o sea, desde que Francisco de la Maza era el alcalde, y se mantuvo en el segundo período de Joaquín Lavín.

Y añadieron que “sin perjuicio de lo expuesto, de una revisión efectuada a la liquidación de septiembre de ese empleado (Harvey), se detectó que efectivamente hubo un error en el cálculo de los beneficios, se replicó erróneamente el bono a ser pagado”. E informaron que la funcionaria reintegró lo “inexactamente pagado” el 4 y 7 de enero de este año.

Un treceavo sueldo

En dicha instancia, intervino la gerenta y atribuyó el error en los pagos a la empresa externa que los realizó, aclarando que no se trata de que se le haya duplicado un bono, sino que se le depositó un tercer sueldo. Por lo que habría instruido un sumario.

Frente a ello, la concejala Isidora Alcalde (RD) la cuestionó. “¿Por qué cuando se transfieren montos que no estaban dentro de este acuerdo contractual, no se levantan las alertas y se tiene que esperar el informe de control?”, preguntó.

A lo que Harvey respondió que se habían dado cuenta en un inicio, que fue un error de terceros, y que aun así asume la responsabilidad. “Yo no recibí un monto mayor, recibí 2 sueldos líquidos, que fue el acuerdo que yo tuve para llegar a trabajar acá. Fue un error, ¿mío? Por mucho que yo firme las remuneraciones, no puedo estar remuneración por remuneración y viendo si el proporcional de cada uno corresponde, lo hace Administración”, explicó.

Respecto a su contrato, Harvey indicó que “la alcaldesa me ofrece este cargo (…). Tuve entrevistas con ella y una directora. Y ahí se produjo esto de ‘yo pedí tanto, pero me están ofreciendo menos, y tengo que dejar casa y cosas’. Me señalan que hay un treceavo sueldo, yo no sabía que era bono”.

“Y ese treceavo sueldo, yo digo ‘ya okay’, igual tenía ganas de trabajar acá. Después se intentó ver el anexo de contrato, me consta que la alcaldesa mandató hacer ese anexo, ya que se me había comprometido un pago”, añadió.

Tras la explicación, la concejala Marie Claude Mayo (Republicanos) consideró que “no existen sobre sueldos”, sino que “beneficios históricos adquiridos. Es raro que Control los objete ahora y no en años anteriores”.