Esta tarde se dio por finalizada la segunda jornada de la formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Mañana (jueves), en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, a las 9:30 horas, continuará la audiencia y se verán sus medidas cautelares.

La fiscalía pidió decretar la prisión preventiva para Barriga, sin embargo, la defensa de Barriga pidió rechazar la petición, debido a un problema médico de uno de sus hijos.

Marcelo Hadwa primero solicitó acercarse al estrado junto a la parte querellante para “no generar sospechas”. Y luego de unos minutos allí, pidió no decretar la medida cautelar de prisión para su representada, debido a que es cuidadora de un hijo con un problema que no mencionó durante la audiencia.

“En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene al rededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”, indicó.

Y concluyó diciendo que “tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”.

Cathy Barriga tiene tres hijos y no especificaron a cuál de ellos se refieren, pero dos de ellos han presentado problemas médicos, según ella misma ha revelado anteriormente en sus redes sociales y la prensa.