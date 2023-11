La madrugada de este sábado, en el Condominio Claudio Arrau de la comuna de Pudahuel, un conserje frustró un portonazo con un arma de fogueo.

Según el relato del trabajador, entregado a La Radio, habrían sido tres sospechosos que intimidaron a un hombre que se estacionó frente al condominio para dejar a su hijo que vive en el recinto.

Fue en ese momento en el que aparece una camioneta de color blanco, de la que descienden tres personas con la intención de robar el vehículo de la víctima.

Sin embargo, el menor rápidamente ingresó al condominio y avisó al conserje, quien portaba una arma de fantasía y disparó para ahuyentar a los delincuentes, logrando frustrar el delito.

Según comentó el mismo trabajador, hace años tiene el arma y decidió llevarla a su lugar de trabajo debido a que la noche anterior hubo un asalto. Además, agregó que no es primera vez que esta familia sufre un hecho similar.

“Es segunda vez que lo asaltan, la otra vez le rompieron la cabeza al papá y le quitaron el auto (…) ayer hubo otro asalto ahí mismo”, dijo.

Las víctimas no habrían denunciado lo ocurrido, por lo que personal de Carabineros no llegó al lugar y, por lo tanto, no habrían declaraciones por parte de la institución policial.

Vecinos acusan aumento de delitos en el sector

Por su parte, testigos indicaron que la camioneta en la que se desplazaba la banda había sido utilizada para intentar robar otro vehículo en las cercanías del Aeropuerto de Santiago, ubicado en la misma comuna.

En ese sentido, vecinos aseguran que los delitos han ido en aumento en la zona, ocurriendo robos casi a diario en el sector donde está ubicado de dicho condominio.

“Acá está bien abandonado (…) todos los días andamos asustados porque no podemos volver tarde en la noche”, acusaron los residentes.

Una situación cotidiana para los vecinos del Condominio Claudio Arrau, quienes aseguran sentir temor por los constantes robos, venta de drogas y la falta de patrullaje en la zona.